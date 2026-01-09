ВС России с 3 по 9 января нанесли пять ударов по украинским объектам

Также Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Запорожской области

Фото: Дарья Пинегина

С 3 по 9 января Вооруженные силы России нанесли один массированный и четыре групповых удара по украинским объектам. Об этом заявили в Минобороны.

В результате поражены предприятия ОПК, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, центры подготовки операторов БПЛА и т.д.

Сегодня в ведомстве заявили, что в ночь на пятницу Вооруженные силы России в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине, сообщило Минобороны. Было применено высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

Денис Петров