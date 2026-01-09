В Татарстане учредили номинацию Гран-при для конкурса лучших молодых ученых
Победители смогут получить до полумиллиона рублей
В Татарстане официально учредили специальную номинацию Гран-при конкурса «Лучший молодой ученый», для работающих в научных и образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным 30 декабря 2025 года.
Премия будет присуждаться ежегодно трем лауреатам. Размер денежного вознаграждения составит 500 тыс. рублей за первое место, 350 тыс. рублей за второе и 250 тыс. рублей за третье.
Согласно документу, претенденты должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук, работать не менее пяти лет в научных или образовательных организациях. Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет, а докторов — 40 лет.
