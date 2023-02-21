Ректор КГМУ: «Президент откликнулся на наши насущные потребности»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Алексей Созинов в центре)

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов положительно воспринял решение президента России выделить аспирантуру в отдельный блок. Его слова приводит пресс-служба вуза.

— В послании президента Российской Федерации было обозначено, что аспирантура выводится на отдельный уровень. И это очень важно. За это высшая школа боролась в течение последних лет. Это ключевой вопрос, в том числе и для медицинских вузов, — сказал он.

По мнению ректора, важно — аспирантура стала полноценной школой подготовки научно-педагогического резерва. Именно здесь происходит формирование исследовательских компетенций, подготовка научных диссертаций, происходит приобретение первых навыков преподавания.

Фото: скриншот трансляции

— Надо отметить, что те посылы, которые сделал президент в адрес высшего образования, удивительно совпадают с тенденциями развития, которые уже существуют внутри вузовского сообщества. Я думаю, это совсем не случайно. Президент откликнулся на наши насущные потребности, — добавил Созинов.

Сегодня Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. Он добавил, что для отдельных специальностей можно будет продлить обучение, а аспирантура будет выделена в отдельный блок.

«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными тезисами Владимира Путина можно ознакомиться в большом материале.

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Айрат Назипов