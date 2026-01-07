Администрация двух районов Казани обратилась к водителям из-за уборки снега

Водителей призывают не оставлять автомобили в неположенных местах

Фото: Максим Платонов

Администрация Кировского и Московского районов Казани обратилась к автомобилистам с просьбой освободить парковочные места для проведения работ по уборке и вывозу снега. Сегодня запланированы масштабные мероприятия по очистке ряда городских улиц.

Согласно сообщению районных властей, спецтехника выйдет на уборку следующих магистралей и проездов: Горьковское шоссе, улицы Гладилова, Степана Халтурина, Ямашева, Гривская, Волгоградская, Лушникова, Фрунзе, Восстания, Декабристов, Болотникова, Энергетиков, Ленская, Клары Цеткин, Большая, А. Авзаловой, Приволжская, а также 2‑я Старо‑Аракчинская улица.

Водителей призывают не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Напомним, ГАИ Татарстана ввела временные ограничения на движение междугородних автобусов и грузовых транспортных средств на шести федеральных и региональных автодорогах республики.

Рената Валеева