Самозанятые просят ввести страховые взносы, в России выросла ставка еще одного сбора
Обзор налоговых новостей прошедшей недели
Последняя обзорная неделя года получилась не очень богатой на налоговые новости. Однако событий для обсуждения хватало. Какие изменения просят для себя самозанятые и почему Минфин не поддержал идею розыгрыша «чековой лотереи» — в материале «Реального времени».
Спецрежим для самозанятых
Объединение самозанятых России (ОСР) предложило сохранить льготный режим на постоянной основе. На сегодняшний день налоговый спецрежим действует в России в качестве эксперимента, который рассчитан до 2028 года. В письме ОСР к Минэкономики предлагается пересмотреть несколько пунктов:
- закрепить самозанятость в качестве постоянного режима;
- увеличить годовой лимит дохода;
- ввести дифференцированный подход к уплате страховых взносов.
С 1 января для самозанятых в стране вводится возможность добровольного соцстрахования, чтобы претендовать на выплаты по больничным. В ОСР предлагают ввести страховые взносы в качестве обязательных, привязав их к уровню дохода и предоставив право на налоговые вычеты.
В Минэкономики подтвердили факт получения подобного письма. С ответом в ведомстве тянуть не намерены. При этом ранее глава Минэкономики Максим Решетников предлагал заменить режим самозанятости на какую-то другую налоговую конструкцию.
Добавим, что в последнее время во властных структурах все чаще звучат критические заявления по экспериментальному спецрежиму. Самая распространенная претензия — режим самозанятых нередко используется для подмены трудовых отношений, из-за чего в регионах недосчитываются выплат по НДФЛ.
Лотереи не будет, штрафы возрастут
Лотереи кассовых чеков в России проводить не собираются. Об этом на неделе сообщили в Минфине РФ, где считают такую акцию нецелесообразной. Там полагают, что гораздо эффективнее будет увеличить штрафы для бизнеса за торговлю без кассового аппарата. В частности, с их стороны предлагается повысить штрафные санкции в пять раз.
Такой ответ в Минфине РФ дали на обращение зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Чиновник в ноябре предлагал министру финансов Антону Силуанову провести лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. В азиатской стране подобные меры помогли справиться с теневым сектором экономики — граждане просто заставляют предпринимателей пробивать чеки, чтобы получить шанс победить в государственном розыгрыше.
Однако в Минфине придерживаются иной точки зрения по ситуации. По экспертной оценке, не менее 20% выручки бизнеса находится в серой зоне. Для легализации этой массы денег предполагается использовать два способа — ужесточение штрафов (в том числе для индивидуальных предпринимателей) и внедрение автоматических систем. В ведомстве рассчитывают на эффективность автоматики, которая будет сверять информацию о безналичных транзакциях с данными кассовых чеков.
Путин утвердил повышение еще одного сбора
Вслед за утильсбором в России повысился еще один сбор. Соответствующий документ за подписью президента Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет про исполнительский сбор за неуплату долга, который с 9 января увеличится с 7% до 12%. При этом взысканные средства полностью идут в федеральный бюджет, сам кредитор с этих сумм не получает ничего.
Сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы либо со стоимости имущества. Сумма не может быть менее 2 тысяч рублей с физлица или ИП, а с компаний — не менее 20 тысяч рублей. Если нарушение носит неимущественный характер, то для физлиц сбор составит 10 тыс. рублей, с организаций — 100 тыс. рублей.
На утверждение новых ставок исполнительского сбора у чиновников ушло 11 дней. 18 декабря законопроект был принят Госдумой, 24 декабря свое одобрение дали в Совете Федерации, а 29-го числа документ подписали в Кремле.
Короткой строкой
В Госдуме предложили переводить регионам больше доходов от НДФЛ. Во внесенном на обсуждение законопроекте предлагается повысить долю муниципалитетов вдвое — с 15% до 30%, а для городских и сельских поселений сделать 10%. Перераспределение объясняется желанием регионов развивать свои территории, на что у них зачастую не хватает средств. Инициатива позволит чаще обновлять в отдаленных местностях государственные учреждения, больницы и возводить новые объекты.
Компании-строители автодорог в России недоплатили налогов на сумму свыше 9,5 млрд рублей. Именно такая сумма «набежала» за период с 2024 по 2025 год, по данным арбитражных судов. С учетом того, что налоговики получили возможность автоматически списывать долги организаций с расчетных счетов, в ближайшее время стоит ожидать срыва исполнения некоторых госконтрактов на строительство автодорог в стране.
Федеральная налоговая служба (ФНС) утвердила новую методику анализа деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Методология изменится уже с 1 января 2026 года. Для юрлиц анализ будет осуществляться на основе 57 показателей, для ИП — 33. При этом результаты такой оценки будут выдавать по запросу не только оцениваемому лицу, но в некоторых случаях и иным лицам.
