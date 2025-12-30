Самозанятые просят ввести страховые взносы, в России выросла ставка еще одного сбора

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Последняя обзорная неделя года получилась не очень богатой на налоговые новости. Однако событий для обсуждения хватало. Какие изменения просят для себя самозанятые и почему Минфин не поддержал идею розыгрыша «чековой лотереи» — в материале «Реального времени».

Спецрежим для самозанятых

Объединение самозанятых России (ОСР) предложило сохранить льготный режим на постоянной основе. На сегодняшний день налоговый спецрежим действует в России в качестве эксперимента, который рассчитан до 2028 года. В письме ОСР к Минэкономики предлагается пересмотреть несколько пунктов:

закрепить самозанятость в качестве постоянного режима;

увеличить годовой лимит дохода;

ввести дифференцированный подход к уплате страховых взносов.

С 1 января для самозанятых в стране вводится возможность добровольного соцстрахования, чтобы претендовать на выплаты по больничным. В ОСР предлагают ввести страховые взносы в качестве обязательных, привязав их к уровню дохода и предоставив право на налоговые вычеты.

В Минэкономики подтвердили факт получения подобного письма. С ответом в ведомстве тянуть не намерены. При этом ранее глава Минэкономики Максим Решетников предлагал заменить режим самозанятости на какую-то другую налоговую конструкцию.

Добавим, что в последнее время во властных структурах все чаще звучат критические заявления по экспериментальному спецрежиму. Самая распространенная претензия — режим самозанятых нередко используется для подмены трудовых отношений, из-за чего в регионах недосчитываются выплат по НДФЛ.

Лотереи не будет, штрафы возрастут

Лотереи кассовых чеков в России проводить не собираются. Об этом на неделе сообщили в Минфине РФ, где считают такую акцию нецелесообразной. Там полагают, что гораздо эффективнее будет увеличить штрафы для бизнеса за торговлю без кассового аппарата. В частности, с их стороны предлагается повысить штрафные санкции в пять раз.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Такой ответ в Минфине РФ дали на обращение зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Чиновник в ноябре предлагал министру финансов Антону Силуанову провести лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. В азиатской стране подобные меры помогли справиться с теневым сектором экономики — граждане просто заставляют предпринимателей пробивать чеки, чтобы получить шанс победить в государственном розыгрыше.

Однако в Минфине придерживаются иной точки зрения по ситуации. По экспертной оценке, не менее 20% выручки бизнеса находится в серой зоне. Для легализации этой массы денег предполагается использовать два способа — ужесточение штрафов (в том числе для индивидуальных предпринимателей) и внедрение автоматических систем. В ведомстве рассчитывают на эффективность автоматики, которая будет сверять информацию о безналичных транзакциях с данными кассовых чеков.

Путин утвердил повышение еще одного сбора

Вслед за утильсбором в России повысился еще один сбор. Соответствующий документ за подписью президента Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет про исполнительский сбор за неуплату долга, который с 9 января увеличится с 7% до 12%. При этом взысканные средства полностью идут в федеральный бюджет, сам кредитор с этих сумм не получает ничего.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы либо со стоимости имущества. Сумма не может быть менее 2 тысяч рублей с физлица или ИП, а с компаний — не менее 20 тысяч рублей. Если нарушение носит неимущественный характер, то для физлиц сбор составит 10 тыс. рублей, с организаций — 100 тыс. рублей.

На утверждение новых ставок исполнительского сбора у чиновников ушло 11 дней. 18 декабря законопроект был принят Госдумой, 24 декабря свое одобрение дали в Совете Федерации, а 29-го числа документ подписали в Кремле.

Короткой строкой

В Госдуме предложили переводить регионам больше доходов от НДФЛ. Во внесенном на обсуждение законопроекте предлагается повысить долю муниципалитетов вдвое — с 15% до 30%, а для городских и сельских поселений сделать 10%. Перераспределение объясняется желанием регионов развивать свои территории, на что у них зачастую не хватает средств. Инициатива позволит чаще обновлять в отдаленных местностях государственные учреждения, больницы и возводить новые объекты.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Компании-строители автодорог в России недоплатили налогов на сумму свыше 9,5 млрд рублей. Именно такая сумма «набежала» за период с 2024 по 2025 год, по данным арбитражных судов. С учетом того, что налоговики получили возможность автоматически списывать долги организаций с расчетных счетов, в ближайшее время стоит ожидать срыва исполнения некоторых госконтрактов на строительство автодорог в стране.

Федеральная налоговая служба (ФНС) утвердила новую методику анализа деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Методология изменится уже с 1 января 2026 года. Для юрлиц анализ будет осуществляться на основе 57 показателей, для ИП — 33. При этом результаты такой оценки будут выдавать по запросу не только оцениваемому лицу, но в некоторых случаях и иным лицам.