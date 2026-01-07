США захватили уже второй танкер Sophia в Карибском море

Минтранс России в своем заявлении обратился к Конвенции ООН по морскому праву

Фото: Реальное время

Американские военные провели операции по захвату двух нефтяных танкеров в разных регионах. В Карибском море был взят под арест танкер Sophia — об этом сообщили представители южного командования США в соцсети X.

В публикации указано, что операция прошла в предрассветные часы при совместном участии министерства обороны и министерства внутренней безопасности. «Без каких‑либо проблем взяли под арест танкер Sophia», — говорится в сообщении. Судно в сопровождении катера береговой охраны направляется в США. По версии командования, Sophia занималась незаконной деятельностью. К публикации прикреплено видео, на котором виден вертолет, кружащий над танкером.

Ранее, 7 января, США задержали нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом в Атлантическом океане. Задержание осуществлено на основании ордера федерального суда — по данным европейского командования ВС США, судно нарушило американские санкции.

Российская сторона оперативно отреагировала на инцидент с Marinera. 6 января МИД России заявил, что отслеживает ситуацию с тревогой. В ведомстве подчеркнули: судно соблюдает все нормы международного морского права, однако военные США и НАТО проявляют к нему повышенное внимание, несоразмерное гражданскому статусу танкера.

Минтранс России в своем заявлении обратился к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где закреплен принцип свободы судоходства в открытом море. «В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в водах открытого моря действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — указано в документе.

Ведомство также сообщило, что на момент захвата, в 15:00 по московскому времени, танкер Marinera находился за пределами территориальных вод каких‑либо государств. После высадки военно‑морских сил США российская сторона потеряла связь с судном.

Рената Валеева