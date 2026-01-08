В Верховную раду внесли проект постановления о публикации «пленок Миндича»

В ноябре были предъявлены обвинения семи участникам предполагаемой преступной организации

Фото: Динар Фатыхов

На сайте Верховной рады Украины опубликован проект постановления, предлагающий обязать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предать огласке полный объем материалов, известных как «пленки Миндича». Инициатором документа выступила депутат Анна Скороход, которая настаивает на немедленном обнародовании всех аудиозаписей и данных, раскрывающих действия и мотивы фигурантов громкого дела о коррупции в энергетическом секторе.

Речь идет о материалах, касающихся расследования, в рамках которого 11 ноября были предъявлены обвинения семи участникам предполагаемой преступной организации. Среди фигурантов дела числятся бизнесмен и соратник президента Тимур Миндич, покинувший страну, а также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Напомним, что 19 ноября парламент проголосовал за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики, что связывают с результатами спецоперации НАБУ, начатой 10 ноября. В ходе обысков в компании «Энергоатом» и у ряда чиновников ведомство продемонстрировало фотосвидетельства — сумки с крупными суммами иностранной валюты. Общественный резонанс вызвали опубликованные ранее фрагменты аудиозаписей, где участники коррупционных схем использовали оперативные псевдонимы: «Тенор» (по версии следствия — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов), «Рокет» (советник экс-министра Игорь Миронюк) и «Карлсон» (Тимур Миндич).

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не знал о событиях «за его спиной», а в конце ноября был уволен глава его офиса Андрей Ермак.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский* заявил, что на соратника президента Владимира Зеленского и одного из основных фигурантов дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича была совершена попытка покушения в Израиле 28 ноября. Преступление не состоялось, злоумышленники арестованы, а при нападении пострадала домработница.

Рената Валеева