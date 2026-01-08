Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

В отдельных районах пройдут снег, мокрый снег и морось

Фото: Реальное время

В четверг, 8 января, на территории Татарстана ожидается облачная погода с выпадением смешанных осадков. По прогнозу Гидрометцентра, в течение суток в отдельных районах пройдут снег, мокрый снег и морось. Неблагоприятная погодная картина дополнится метелью и образованием гололеда.

Температурный фон в светлое время суток будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов Цельсия, что значительно выше климатической нормы для начала января в Поволжье. Ситуацию осложнит южный и юго-восточный ветер, скорость которого в порывах может достигать 15–17 метров в секунду.

Рената Валеева