В Татарстане планируют создать российско-индийский центр здоровья

Его могут разместить в Зеленодольске

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие два-три года может появиться российско-индийский центр здоровья. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина для ТАСС. Она отметила, что рассматривается возможность размещения центра в Зеленодольске.

Инициатива создания курорта, специализирующегося на традиционной индийской медицине, была озвучена в октябре 2023 года секретарем министерства AYUSH Индии Раджешем Кумаром Котечи в рамках бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», прошедшего в Казани. Котечи подчеркнул заинтересованность индийских предпринимателей в реализации данного проекта на территории Татарстана.

Министерство AYUSH, созданное в Индии в 2014 году, отвечает за развитие и популяризацию аюрведы, йоги, натуропатии и других традиционных индийских систем медицины. Аюрведа, как одна из древнейших систем медицины в мире, насчитывает более 5000 лет истории и основывается на принципах баланса между телом, разумом и духом. В Индии насчитывается более 800 тысяч практикующих аюрведу врачей, а объем рынка аюрведических препаратов и услуг оценивается в миллиарды долларов.

Напомним, в ноябре дистанционно открыли консульство Индии в Казани. Инициатива открытия новых дипломатических учреждений исходила от индийской стороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди озвучил предложение об открытии Генерального представительства Индии в Казани в октябре 2024 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита. Правительство утвердило это решение в начале сентября.

Рената Валеева