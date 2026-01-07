Bloomberg: граждан ЮАР вербуют через геймерский Discord

В 2024 году двое мужчин познакомились в одном из чатов с неизвестным пользователем, а затем подписали годичные контракты на службу в армии РФ

Фото: Артем Дергунов

Агентство Bloomberg сообщило о случаях вербовки граждан Южно‑Африканской Республики для участия в военной операции на стороне России. По данным издания, рекрутинг ведется через сеть Discord — платформу, популярную среди геймеров для общения и совместных игр.

Как уточняет агентство, в 2024 году двое мужчин из ЮАР познакомились в одном из чатов Discord с неизвестным пользователем. После этого они посетили российское консульство в Кейптауне, а затем через Объединенные Арабские Эмираты отправились в Россию. На территории РФ мужчины подписали годичные контракты на службу в армии. Дальнейшая судьба этих граждан ЮАР изданию неизвестна.

Власти ЮАР отказались комментировать информацию Bloomberg. Ответа от российского консульства в Кейптауне агентство также не получило.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ноябре 2025 года агентство писало о возможной причастности к вербовке дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Она нанимала людей под предлогом работы в охране, однако в итоге те оказывались в российской армии, передает РБК.

Тогда пресс‑секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что власти получили просьбу о помощи от 17 граждан страны, «попавших в окружение в Донбассе». При этом он не уточнил, о вооруженных силах какой страны идет речь.

В ответ на эти сообщения Кремль заявил, что не располагает информацией о южноафриканских гражданах, которых просят вернуть на родину из зоны боевых действий. МИД России также подчеркнул, что у Москвы нет данных о гражданах ЮАР, которые «якобы были направлены в Россию для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне военной операции».



Рената Валеева