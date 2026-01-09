Охлаждение после шокового разгона: итоги 2025 года в ИT-отрасли

Тренд на импортозамещение уступил пьедестал кибербезопасности и ИИ, зарплатный перегрев закончился, рынок ИТ входит в зрелую фазу

2025 год стал для рынка ИТ временем замедления бешеной гонки последних лет. Активные вливания средств в импортозамещение после ухода западных решений кончились, льготный пакет сужается, фискальная нагрузка растет, а регуляторы повышают требования к безопасности. Импортозамещение перестало быть главным трендом, теперь драйверами роста и развития служат кибербезопасность (на фоне растущих угроз), доработка софта, создание комплексных решений для заказчика в консорциумах крупных игроков, искусственный интеллект и облачные системы. В Татарстане в 2025-м сменился ряд ключевых фигур в отрасли ИТ, включая и главу профильного министерства. «Реальное время» представляет обзор развития отрасли, главные тренды и мнение ключевых игроков ИТ-рынка Татарстана.

Рост замедлился как минимум вдвое, как максимум — в 5,5 раза

2025-й для российской сферы ИТ стал годом замедления. Рост замедлился минимум вдвое: если в 2023—2024 годах рынок разгонялся на 20% в год, то 2025-й после подведения окончательных итогов, по самой оптимистичной оценке, покажет рост лишь на 10% — такие прогнозы приводит аналитическое агентство «Эйлер». Холдинг Т1 в исследовании «ИТ-рынок в России 2025—2026: импульсы, энергия и потенциал» ограничивает оценку роста в 2025 году скромными 3%.

Ведущий менеджер по поддержке продаж «ICL Инженерный центр» Рафаэль Аухадиев комментирует общую ситуацию нашему изданию:

— В 2025 году рынок окончательно вошел в фазу, когда внешние условия начали определять не только направления развития, но и логику принятия решений. Это проявляется в усилении требований к решениям и подходам, а также в необходимости заново собирать архитектуру проектов в условиях существенно сократившегося выбора проверенных инструментов. Ожидания со стороны заказчиков и регуляторов остаются прежними: устойчивость, предсказуемость и долгий жизненный цикл, что создает внутреннее напряжение в отрасли. С одной стороны, рынок активен. С другой стороны, качественный скачок происходит далеко не во всех сегментах. Во многих нишах мы все еще находимся в состоянии перехода, когда новые решения формально существуют, но еще не доказали свою эффективность в реальной эксплуатации. В результате рост часто носит количественный характер, тогда как качественные изменения требуют гораздо больше времени и усилий.

Разные сектора ИТ-сферы показывают разную динамику: по оценке маркетингового агентства MegaResearch, рынок ПО и ИТ-услуг подрастет по итогам года на 14%, а вот рост по «железу» составит максимум 6%.

По данным, озвученным в декабре Минцифрой РФ газете «Известия» со ссылкой на ЕГРЮЛ, за 2025 год в России было создано и аккредитовано более 450 ИТ-компаний, а ликвидировано — около 150. В период с января по ноябрь 2025 года в России на 28% выросло количество ИТ-компаний, инициировавших процедуру банкротства (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). По состоянию на декабрь 2025 года в России работали около 20,6 тысячи ИТ-компаний — по данным, которые приводит сервис Rusprofile. По его информации, за отчетный период процедуру банкротства начали 630 организаций.

Согласно опубликованным в начале декабря данным результата мониторинга АНО «Цифровая экономика», в I полугодии выручка российских ИТ-компаний от реализации товаров и услуг выросла на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 5,5 трлн рублей. Однако это связано во многом с ростом цен на все услуги, в том числе и ИТ. Прибыль при этом падает.

Среди главных причин охлаждения большинство экспертов называют «эффект высокой базы» трех лет шокового импортозамещения. От этого аврала отрасль перешла к этапу системной адаптации и умеренного роста. Фокус смещается на кибербезопасность и развитие сервисов. Проекты становятся более управляемыми, ИТ-архитектура стандартизуется, форсированные закупки хоть какого-то оборудования, лишь бы импортозамещенного, прекращаются. Российский рынок ИТ из фазы хаоса переходит в фазу созревания, от разрозненных поисков решений — к созданию целостной экосистемы.

Фискальная нагрузка, дорогие деньги и оптимизация бюджетов: ключевые вызовы отрасли

С 2026 года ИТ-сектор перестает быть священной коровой российской экономики: прекращает действовать часть налоговых и регуляторных привилегий, которые были приняты, когда потребовалось срочно импортозамещать западные сервисы, в один миг ушедшие из России. Сфере предстоит сокращение пакета льгот, закручивает гайки и ФНС.

Правда, от части угроз отбиться все-таки удалось. Первоначальные поправки в Налоговый кодекс, которые предлагал Минфин, предусматривали, что страховые взносы для ИТ-компаний вырастут с 6 до 15%, налог на прибыль сохранится на уровне 5%, а вот льгота по НДС будет отменена. Но ИТ-сфера подняла консолидированную волну сильного шума: дескать, если НДС увеличить до всеобщих тарифов, то страна недополучит налогов на десятки миллиардов рублей. Кроме того, айтишники предрекали вал банкротств небольших компаний, которые в том числе занимаются решениями вопроса для КИИ и оборонки. В итоге льготу по НДС при реализации российского ПО сохранили. Впрочем, общее налоговое бремя для ИТ-компаний все же выросло, причем существенно. Ильдар Хуснутдинов, исполнительный директор ICL Services, комментирует:

— Завершение периода сверхльготного налогообложения для ИТ и введение многомиллионных штрафов за утечки данных изменили финансовые модели компаний. Следование требованиям регуляторов стало стратегической необходимостью, а не формальностью. В совокупности эти события определили переход отрасли к новой фазе — формированию зрелой, самодостаточной экосистемы, где технологические решения развиваются в тесной связке с требованиями регуляторов и реальными нуждами бизнеса.

Жесткая монетарная политика регулятора замедляет развитие крупных ИТ-проектов: не каждая компания готова вкладывать свои свободные деньги в развитие, а кредиты при действующей ключевой ставке — слишком дорогое удовольствие.

Генеральный директор ООО «ICL Системные технологии» Ирек Азизов комментирует нашему изданию:

— Охлаждение экономики путем высокой ставки привело к тому, что не только нам тяжело изыскивать оборотные средства. Сложности начались и у наших заказчиков. Соответственно, у них копятся долги перед нами, потому что, в свою очередь, им с 2024 года не платят уже их заказчики. Получаются нарушенные цепочки поставок — чаще всего такую ситуацию мы наблюдаем в строительной сфере. Началось затягивание платежей: еще летом мы заметили, что наши контрагенты начинают платить в последний день, прописанный в договоре. Учащаются просрочки. Это становится, похоже, системным явлением — и дело здесь не в том, что контрагенты недобросовестные. Просто они и сами попадают в сложную ситуацию.

Плюс ко всему большинство компаний на российском рынке, независимо от сферы, в которой они работают, оптимизируют бюджеты. Крупные заказчики в условиях общего замедления экономики замораживают проекты, перераспределяют средства, вкладывают все меньше средств в сторонние ИТ-разработки, наращивают свою экспертизу. Это становится очередным мощным фактором давления на отрасль. На плаву многих системных игроков рынка российской ИТ-сферы поддерживают государственные структуры и компании с государственным участием, которые, по ряду оценок, формируют более половины заказов, особенно в секторе ПО.

В компании «БАРС Груп» нашему изданию прокомментировали:

— Одним из главных факторов, повлиявших на работу ИТ-сферы в 2025 году, стало повышенное внимание к эффективности как государственных, так и корпоративных расходов. В нынешних условиях заказчики все чаще выбирают прикладные и экономически обоснованные ИТ-проекты, способные доказать свою ценность на уровне конкретных показателей. Дополнительно на рынок повлияли изменения в регуляторике и запуск новых государственных программ, направленных на цифровую трансформацию и технологический суверенитет. Это усилило спрос на отечественные решения, комплексные платформы и проекты с долгосрочным эффектом, а также повысило требования к экспертизе и ответственности со стороны ИТ-поставщиков.

Среди факторов, которые также влияют на работу отрасли, директор департамента системной интеграции Innostage Рустем Ясовеев отмечает регуляторные изменения — такие как инициативы по обязательной маркировке ИИ-контента для противодействия дипфейкам и новые требования к операторам связи, направленные на повышение прозрачности цифровой среды.

— 2025 год стал для российской ИТ-сферы периодом систематизации и углубления технологического суверенитета. После активной фазы импортозамещения ключевым трендом стала интеграция различных отечественных решений в единую, стабильно работающую ИТ-архитектуру, — говорит Рустем Ясовеев.

Импортозамещение сужается, кибербезопасность и облака — на коне

Агрессивное импортозамещение уходит из срочной повестки и переходит в фазу зрелости. Исполнительный директор ICL Serviсes Ильдар Хуснутдинов объясняет:

— Процесс перешел от срочной замены западного ПО к созданию глубоко интегрированных отечественных экосистем. Основной фокус — на обеспечении бесшовной совместной работы российских ОС, СУБД и офисных пакетов.

Генеральный директор ICL Soft Ринат Хабибуллин добавляет, что фокус с массового перехода на отечественные разработки сместился к повышению качества ИТ-решений.

По словам Ирека Азизова (ICL СТ), крупные компании и госкомпании прошли путь импортозамещения уже процентов на 80. Поэтому таких бюджетов, как в предыдущие годы, выделяться больше не будет. Единственный сегмент, который еще остается не закрытым в области импортозамещения, — АСУ ТП. Здесь все еще остро нужны российские решения комплексного характера. Они есть, но их пока недостаточно.

В 2025 среди очевидных драйверов роста ИТ-сферы была в первую очередь кибербезопасность. Инвестиции в нее растут: по данным Центра стратегических разработок, объем российского рынка кибербеза достигнет в 2025 году 369 миллиардов рублей — почти вполовину больше, чем было в 2023-м. Во многом это связано с тем, что драматически растет число кибератак на предприятия с критической инфраструктурой: по статистике Сбера, только за первые 8 месяцев 2025 года количество кибератак выросло втрое по сравнению с прошлым годом.

Ирек Азизов из «ICL Системные Технологии» объясняет:

— Вопросы кибербезопасности сейчас держат на контроле все: ФСТЭК, ФСБ, прокуратура, Минцифра. Число атак на предприятия не уменьшается, а только растет, и особенно это важно для тех предприятий, где есть критическая инфраструктура — а это 70% нашей экономики: весь нефтегаз, транспорт, медицина, госкомпании. Требования снижать никто не будет, поэтому сейчас руководители самих компаний понимают, что это не просто налог на безопасность, а необходимость. Раньше это была страшилка, и люди закладывали в бюджет деньги, соразмерные штрафам за нарушение закона о персональных данных. Сегодня, после резонансного кейса с «Аэрофлотом», все поняли: это не просто продавцы страха всех ходили и пугали. Кибербезопасность — это теперь новая норма, надо ее выстраивать. Для нашего бизнеса это, конечно, определенный драйвер роста.

По расчетам маркетингового агентства MegaResearch, среднегодовые темпы роста рынка кибербезопасности в России в дальнейшем оцениваются на уровне 23,6%, и к 2028 году возможен объем рынка в 715 млрд рублей. При этом российские компании традиционно сильны в кибербезопасности и остаются в числе лидеров на мировом рынке.

Рустем Ясовеев из Innostage отмечает:

— В вопросе защиты от киберугроз произошла смена парадигмы: акцент сместился с защиты периметра и формального выполнения требований регуляторов на обеспечение киберустойчивости — то есть способности бизнеса продолжать работу даже в условиях успешной атаки. В сфере кибербезопасности по всей России фокус сместился на обеспечение реальной и результативной защиты ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов от актуальных внешних угроз. В качестве ключевых примеров можно выделить развитие концепции «нулевого доверия», которая подразумевает непрерывную проверку подлинности и авторизацию на каждом этапе доступа пользователя к корпоративным ресурсам, а не только при первоначальном входе. Также растет число компаний, которые приходят к необходимости оценки эффективности своих защитных мер с помощью открытых кибериспытаний, где за найденные уязвимости выплачивается вознаграждение «белым хакерам».

По оценкам аналитиков, ежегодно на 25—30% будет прирастать рынок облачных технологий — ведь при действующем тренде на хранение и обработку больших данных эти данные надо где-то хранить.

— Важнейшей инфраструктурной основой для всех процессов стало доминирование облачных и гибридных моделей. Российские облака стали безальтернативной основой инфраструктуры, особенно в условиях дефицита оборудования. Стандартом стала работа с мультиоблачными и гибридными средами, — говорит Ильдар Хуснутдинов из ICL Services.

ИИ перестал быть экспериментом, айтишники объединяются, чтобы «сшить костюм»

Растет рынок технологий ИИ — то же агентство MegaResearch оценивает сегодняшний объем рынка ИИ в России в 168 млрд рублей, и здесь прогнозируется среднегодовой рост около 32,5%. Ключевые сегменты этого рынка в нашей стране — компьютерное зрение, ИИ-агенты, обработка естественного языка, ИИ-консалтинг, разработка ПО с помощью ИИ-модулей. Несмотря на то, что генеративный ИИ и автоматизация бизнеса с его помощью — одна из ключевых технологий, значительных инновационных прорывов в этой сфере в России пока не наблюдается. Наши компании в основном догоняют зарубежные. Однако повсеместно в бизнес-процессы внедряются большие лингвистические модели, это уже становится нормой современного бизнеса.

— Искусственный интеллект перестал быть экспериментальной технологией, а стал инструментом, от которого компании надеялись получить измеримый экономический эффект. Получилось ли это, узнаем в следующем году, когда будут подведены итоги годовых проектов. Стоит отметить, что широкое внедрение получили как крупные российские языковые модели, так и узкоспециализированные решения, дообученные под задачи конкретных отраслей, — комментирует Ильдар Хуснутдинов (ICL Services).

Ринат Хабибуллин (ICL Soft) говорит об искусственном интеллекте в разрезе того, что он усилил потребность разных отраслей в продуктах, которые оптимизируют работу, сокращают затраты и автоматизируют процессы. Предприятия нуждаются в проектах цифровизации, в BI-аналитике, особенно большой запрос на это компания видит от фарм-индустрии и сектора FMCG.

Еще один тренд — крепнущий год от года акцент на разработку программно-аппаратных комплексов (ПАКов) — готовых продуктов, связывающих железо и софт. Как образно описывает Ирек Азизов, один игрок рынка умеет филигранно пришивать пуговицы, другой — кроить, третий — сшивать детали, а все вместе они шьют готовый костюм. Вот так же объединяют свои компетенции в интегративном продукте и ИТ-компании.

Медленно, но растет численность занятых в отрасли ИТ людей — в I полугодии 2025-го по сравнению с I полугодием 2024 года их было на 3% больше. По подсчетам аналитиков, каждый второй работающий россиянин в 2025 году был так или иначе связан с ИТ. Однако рынок труда в этой области кардинально развернулся. Теперь это рынок работодателя. Число резюме вырастает, однако среди них преобладают «джуны» — люди с начальными квалификациями. А они рынку уже не настолько нужны. Зато в дефиците «мидлы» и особенно «сеньоры». Доход квалифицированных опытных специалистов продолжает держаться на уровне, а вот зарплатные предложения для начинающих уже начали сжиматься.

— Снижение зарплат в ИТ-отрасли я считаю трендом и 2026 года, — комментирует Ирек Азизов из ICL СТ. — Кандидатам будут предлагать меньшие деньги, и они будут на них соглашаться. Пузырь зарплат в ИТ схлопнется. Как работодатель скажу, что он был весьма заметный. У нас бывали случаи, что прямо во время собеседования у программиста вырастал зарплатный запрос. Сферу заливали деньгами — но сейчас рынок переходит от перегрева к охлаждению. Это объяснимо, хотя людей и жалко, ведь расходы сильно выросли.

Рынок «железа» стагнирует

Отдельная история — аппаратный сегмент рынка. В отличие от растущего и укрепляющегося рынка софта, он показывает обратный разворот. По сравнению с агрессивным спросом 2023—2024 годов эксперты холдинга Т1 фиксируют замедление на 10% в 2025-м. Импортные поставки сокращаются, медленно набирает обороты отечественное производство.

Развитие ИИ влияет на то, как формируется спрос на «железо»: сейчас рынку очень нужны высокоплотные стойки, GRU-серверы, быстрая сеть и скоростные системы хранения данных (СХД). Такое «железо» подрастает в спросе гораздо быстрее, чем традиционное, оно и остается драйвером своего сектора. Из-за цифровизации бизнеса и роста объемов данных расширяются дата-центры, повышается спрос на специализированное оборудование для их оснащения.

Плюс для многих заказчиков, которые владеют значимыми объектами КИИ, актуален вопрос перехода на доверенные ПАКи. Однако уровень локализации электронной компонентной базы по-прежнему низок, а российских процессоров все еще физически не хватает. Ведь их производство пока еще спорадическое: несколько моделей процессоров BAIKAL — это слишком мало. Начато в России производство микроконтроллеров, но здесь до насыщения пока еще тоже очень далеко.

А что в Татарстане?

Республика Татарстан остается одним из лидеров по цифровому развитию в России. Здесь «прописаны» крупные компании федерального уровня и успешно реализуется нацпроект «Экономика данных».

— В 2025 году развитие ИТ-сектора в Татарстане во многом определялось реализацией национальных и федеральных проектов. Ключевыми драйверами развития стали нацпроекты «Технологии сбережения здоровья», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Цифровая экономика» и ряд других. Они формируют устойчивый спрос на ИТ-решения для госсектора. Практически каждый из этих проектов в той или иной степени затрагивает вопросы цифровой трансформации — от работы с данными и аналитики до развития платформенных сервисов и сильной, защищенной инфраструктуры, — комментируют «Реальному времени» в АО «БАРС Груп».

Несмотря на очевидные успехи республики в деле цифрового развития, 2025 год принес несколько резонансных кадровых изменений на этом поле. Главное из них — смена главы региональной Минцифры. Айрата Хайруллина сменил Илья Начвин. При этом вот уже несколько месяцев нет никакой открытой информации о том, чем же теперь займется экс-министр.

Во второй раз за два года обновилось руководство «цифрового города» — Иннополиса. Искандер Бариев ушел с поста директора Университета Иннополис, его заменил Дмитрий Вандюков, который до этого недолгое время проработал мэром города Иннополис. Врио мэра в декабре стал Ильдар Хузятов.

В конце года министр цифрового развития республики Илья Начвин отчитывался о том, что по итогам года совокупная прогнозируемая выручка ИТ-компаний РТ достигла 270 млрд рублей. В 2024 году было 257 млрд — это означает, что отрасль в Татарстане выросла на 5,06%. Зато на 20% — до 42,3 млрд рублей — выросли налоговые поступления от ИТ-отрасли. Средняя зарплата в Татарстане в этой сфере составляет 122 199,8 рубля, что примерно в полтора раза выше, чем в среднем по республике.

Рустем Ясовеев, директор департамента системной интеграции Innostage, отмечает:

— Развитие ИТ-сектора в Татарстане в 2025 году подтвердило его статус одного из ведущих хабов страны. Здесь продолжилась консолидация экспертов и ИТ-компаний вокруг ключевых площадок, таких как ИТ-парк и Иннополис, где расположены и наши офисы.

Как рассказывали «Реальному времени» представители бизнес-сообщества в декабре, 2025 год прошел под знаком продолжения цифровой трансформации бизнеса. Соответственно, ИТ-компании продолжают удовлетворять этот спрос. Параллельно развивается цифровая инфраструктура в республике: расширяется сеть цифрового интернета, оцифровываются трассы М-7 и М-12, модернизируется серверная база. Растет спрос на комплексные решения «под ключ»: ПО, оборудование и кибербезопасность.

Продолжается цифровизация важнейших государственных и социальных систем: яркие цифровые проекты реализуются в здравоохранении и сельском хозяйстве. Так, с помощью искусственного интеллекта врачи республики сегодня интерпретируют снимки и результаты КТ, в РКОД вовсю проводят роботические операции. В сельском хозяйстве оцифровывают фермы, машинное зрение позволяет дистанционно оценивать здоровье коров, а цифровые карты полей облегчают работу агрономов. Продолжается оцифровка экологической отрасли — цифровая платформа Минэкологии республики существенно облегчает и мониторинг, и природопользование.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстан продолжает проводить крупные ИТ-мероприятия: например, Kazan Digital Week вновь собрала сотни компаний на выставке и множество спикеров в обширной деловой программе, став центром обсуждения цифровых трендов современного мира.

Крупные татарстанские компании реализуют крупные проекты. К примеру, ICL Services приводит в пример платформу для дрон-шеринга DroneXpress. Она объединяет в систему дроны, дронопорты и клиентов, и в дальнейшем призвана решить проблему нехватки курьеров для доставки грузов весом до 10 кг на расстояние 10—15 км. Кроме того, компания перевела на российское ПО крупных клиентов — органы власти Ленинградской области, химический гигант «ФосАгро».

Продолжила расширять компетенции в области кибербезопасности и Innostage — постоянно адаптирует портфель сервисов и развивает новые перспективные направления.

АО «БАРС Груп» усилила присутствие в промышленном секторе, продолжила создавать ИТ-решения для здравоохранения, образования, финансов и т.п. В 2025 году компания вошла в состав разработчиков программных продуктов Московской электронной школы. А в рамках развития медицины будущего в партнерстве с «Геном Эксперт» был создан ИИ-сервис «ГенРиск», который анализирует данные медицинской карты и выявляет генетические риски пациента.

Татарстан продолжает проводить крупные ИТ-мероприятия: Kazan Digital Week вновь собрала сотни компаний на выставке и множество спикеров в обширной деловой программе. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вызовы для татарстанских компаний

«Реальное время» спросило крупных татарстанских игроков ИТ-рынка о том, какие вызовы они видят для себя сегодня.

Рустем Ясовеев из Innostage рассказывает, что компания в качестве системного интегратора и эксперта в области кибербезопасности фокусируется на ключевых вызовах, с которыми сталкиваются клиенты компании. Главным из них, по словам эксперта, является обеспечение непрерывности бизнеса в условиях ряда негативных факторов:

устаревание инфраструктуры, построенной на импортном оборудовании. Значительная часть парка достигает критического возраста в 5–7 лет, что грозит сбоями и требует продуманной модернизации;

усложнение процесса перехода на импортозамещенные решения. Этот процесс перешел в фазу глубокой интеграции разнородных систем, что требует высокой экспертизы и значительных инвестиций;

эскалация киберугроз. Регулярный рост целенаправленных атак (прогнозируемый на 20% и более) превратил кибербезопасность из статьи расходов в вопрос выживания бизнеса.

В АО «БАРС Груп» нашему изданию сообщили, что основные вызовы для компании сегодня лежат в плоскости глубокой трансформации парадигмы управления:

— В диалогах с заказчиками все отчетливее звучит запрос на переход к принципиально новой модели, где каждое решение будет основано на глубокой аналитике данных и возможностях искусственного интеллекта. Эти перемены проявляются прежде всего в изменении технологических и методологических подходов в государственном управлении, где наши цифровые модули стали ответом на запрос об эффективном управлении национальными проектами и государственными программами, в том числе через создание единой цифровой среды в сфере стратегически-тактического планирования любого уровня с объединением их в единую область с направлением финтех во всех его аспектах. При этом мы отчетливо понимаем, что цифровая трансформация невозможна без соответствующей инфраструктуры и компетенций. Дефицит специалистов в области ИИ, больших данных и кибербезопасности стимулирует наше участие в развитии образовательных решений и создании технологий, обеспечивающих надежность и защищенность цифровых платформ.

Ирек Азизов (ICL СТ) говорит о том, что его компания стремится найти и «оседлать» новые технологические тренды, найти ниши, которые еще только развиваются, чтобы в ближайшие год-два быть на острие атаки.

— Очень многие говорят сейчас про искусственный интеллект, но еще не озаботился тем, как его защищать. Как вариант, например, надо заняться защитой данных в работе с искусственным интеллектом, — приводит пример такой ниши эксперт.

Второй вызов для ICL СТ — создание технологических альянсов и консорциумов с другими игроками рынка, чтобы представить конечному потребителю более цельные предложения. И третья задача, которую ставит компания перед собой, — прирасти одним-двумя крупными заказчиками, чтобы работать «вдолгую». Это довольно непросто, потому что сегодня каждая более или менее крупная компания стремится расширить свою собственную технологическую и цифровую экспертизу, чтобы как можно меньше средств отдавать на аутсорс.

О создании ПАКов, которые позволят быстро поставить компанию заказчика на импортозамещенные рельсы, говорит в плане вызова для себя и Ильдар Хуснутдинов (ICL Services). Кроме того, он считает, что командам разработчиков необходимо быстро осваивать специфику разных отраслей — от логистики и энергетики до финансов и госсектора, потому что работа с клиентами требует глубокой экспертизы в их бизнесе. И, наконец, в компании ставят целью закладывать отраслевые стандарты, требования по импортозамещению и безопасности данных с первого дня разработки продукта — соответствие регуляторной среде сегодня важно как никогда.

Ринат Хабибуллин (ICL Soft) делает упор на то, что главный вызов для его компании — понимать требования отраслей и комплексно закрывать потребности бизнеса в ИТ-решениях. Ведь 2025 год показал, что коробочные продукты — это уже недостаточно, рынку нужен комплексный подход.

Ведущий менеджер «ICL Инженерный центр» по поддержке продаж Рафаэль Аухадиев рассуждает:

— На уровне отдельной компании основные сложности сегодня связаны не столько с отсутствием работы или спроса, сколько с необходимостью постоянно принимать сложные и зачастую неочевидные решения. Мы работаем в условиях, когда привычные опоры исчезли, а новые еще не окрепли. Это требует более внимательного отношения к деталям, большего объема предварительной проработки и готовности брать на себя дополнительную ответственность там, где раньше можно было опереться на устоявшиеся решения. В целом складывается ощущение, что рынок входит в более зрелую фазу, где скорость и громкие заявления постепенно уступают место аккуратной работе и профессиональной ответственности. И именно это — при всей сложности текущего момента — может создать задел для более устойчивого развития в будущем!

