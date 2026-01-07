МИД РФ: на задержанном в Атлантике танкере находятся россияне

Задержание было осуществлено на основании ордера федерального суда США

Фото: Динар Фатыхов

На борту нефтяного танкера Marinera, задержанного американскими военными в Северной Атлантике, находятся граждане России. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг судна и требуют от США обеспечить достойное обращение с членами экипажа, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.

Задержание танкера было осуществлено на основании ордера федерального суда США и в соответствии с распоряжениями президента страны о необходимости обеспечения безопасности в Западном полушарии. В операции по захвату судна принимали участие также британские военные.

Известно, что танкер Marinera до недавнего времени носил название Bella 1 и ходил под флагом Панамы. Смена названия и регистрации произошла после инцидента у берегов Венесуэлы, когда судно начал преследовать катер Береговой охраны США.

Министерство транспорта России квалифицировало действия американских военных как нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В соответствии с этим международным документом, государства не вправе задерживать в открытом море суда, надлежащим образом зарегистрированные в международно признанных юрисдикциях. Конвенция гарантирует режим свободы судоходства, который не может быть ограничен односторонними национальными мерами.

Рената Валеева