Экипаж миссии Crew-11 досрочно вернется с МКС на Землю

Решение принято из-за проблемам со здоровьем у одного из астронавтов

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман сообщил о досрочном возвращении экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Решение принято из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов. Возвращение состоится в ближайшие дни, точной даты пока нет — это будет зависеть от погодных условий, пишет ТАСС.

Миссия Crew-11 прибыла на МКС 2 августа 2025 года на корабле Crew Dragon от компании SpaceX. В ее состав вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, астронавт Японского космического агентства JAXA Кимия Юи и астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке. Двое последних должны были совершить выход в открытый космос 9 января для монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории, однако его отложили.



Напомним, 9 декабря 2025-го космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю спустя 245 дней. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане.

Денис Петров