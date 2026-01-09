К 22 января около Солнца соберется полный парад ближайших к Земле планет

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца случится только в сентябре 2038 года

Фото: скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Парад из всех трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться, — сказано в сообщении лаборатории.

Следующее, гораздо более широкое, схождение всех трех планет вблизи Солнца случится только в сентябре 2038 года.

О том, что на небосклоне формируется «солнечный парад планет», в рамках которого три ближайшие к Солнцу планеты — Меркурий, Венера и Марс — сходятся в его окрестностях, сообщалось в начале декабря.

Денис Петров