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Президент России объявил о повышении МРОТ

13:33, 21.02.2023
Президент России объявил о повышении МРОТ
Фото: скриншот трансляции

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Также глава государства предложил выплачивать материнский капитал в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — задним числом, с 2007 года. Иначе говоря, с момента начала действия программы по всей стране.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

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