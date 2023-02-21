Президент России объявил о повышении МРОТ

Фото: скриншот трансляции

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Также глава государства предложил выплачивать материнский капитал в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — задним числом, с 2007 года. Иначе говоря, с момента начала действия программы по всей стране.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина