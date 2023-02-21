Власти Швейцарии не планируют использовать замороженные российские активы

Швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

— С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки, — отметил он.

Майенфиш добавил, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.

Фото: pxhere.com

В начале февраля сенат Швейцарии не поддержал предложенный комиссией ассамблеи закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину. Против данной инициативы выступили девять чиновников, поддержали проект трое, воздержавшихся нет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов