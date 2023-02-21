Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах. Срок обучения, по его словам, составит от 4 до 6 лет.

Также глава государства заявил, что задача России на ближайшие 5 лет — подготовить миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. Он объяснил, что страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина