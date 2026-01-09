США освободили двух российских граждан задержанного танкера «Маринера»

МИД России выразил признательность американским властям

Фото: скриншот видео

Президент США Дональд Трамп решил освободить двух российских граждан из состава экипажа задержанного нефтяного танкера «Маринера». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министерство выразило признательность американским властям за этот шаг и сообщило о проработке вопросов по возращению россиян на родину.

О задержании «Маринеры» в Северной Атлантике стало известно 7 января. Изначально танкер под названием Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан. В конце декабря судно сменило название на «Маринера» и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России.

Денис Петров