Роза Хайруллина сыграет повитуху в фильме про Ильгама Шакирова

Именитая актриса исполнит одну из ролей в трехсерийной ленте о звезде татарской эстрады

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане продолжаются съемки трехсерийного фильма «Ильгам», приуроченного к 90-летию со дня рождения великого советского и татарского певца Ильгама Шакирова. По задумке авторов, сериал сосредоточится на «золотом» периоде карьеры артиста — с 1960-х по начало 1980-х годов. Кроме того, зрители увидят и детство выдающегося исполнителя. Одну из таких сцен снимали в деревне Губурчак Арского района с участием известной актрисы Розы Хайруллиной. Как проходит съемочный процесс и в какой роли появится на экране заслуженная артистка РФ и РТ — в материале «Реального времени».

«Мотор идет нон-стопом»

Локацией для эпизода, где на свет появляется Ильгам Шакиров, был выбран старый дом постройки 1950 года в деревне Губурчак Арского района. Как призналась генеральный директор кинокомпании «Ватан 21 век» Алина Сулейманова, мало найти подходящую площадку, нужно проделать огромную работу, чтобы ее перестроить.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Кино — такой процесс, который живет здесь и сейчас, все меняется моментально, приходится очень оперативно перестаиваться и реагировать, но команда справляется. Эта локация — самая тяжелая, художники работали над ней две недели, создавали ту атмосферу в доме, которая соответствует времени. Несколько дней назад здесь снимали сцену 1942 года, а сегодня уже 1935-й — момент рождения Ильгама Шакирова на свет. Команда работает действительно в сложных условиях: на холоде, практически без остановки, мотор идет нон-стопом. Мы переезжаем с одной площадки на другую, из одного района в другой. Нам очень помогают местные жители, за что им огромное спасибо, — рассказала она.

предоставлено Алиной Сулеймановой

Для того, чтобы создать атмосферу 1935 года и показать дом, в котором родился певец, был полностью разобран сарай, из которого построили забор и калитку. На месте старого сарая возвели новый. Был отремонтирован дом, крышу которого специально покрыли соломой, чтобы он был похож на родной дом Ильгама Шакирова. Его восстанавливали по воспоминаниям старожилов родной деревни Шакирова Яна-Буляк. Вдоль этой территории стоял металлический забор с профнастилом. Его тоже полностью демонтировали, чтобы убрать из кадра все современные элементы. После окончания съемок все будет возвращено на место, заверили организаторы.

— Хотелось бы передать душевное состояние той эпохи. Если мы сможем это сделать, было бы здорово, — выразил надежду продюсер сериала Нияз Сабиров, — Главное, чтобы команда приехала на площадку и здесь было все готово. Вот, например, чтобы покрыть крышу сеном, нам пришлось в короткие сроки искать пять рулонов соломы. Даже очистить площадку зимой уже непростая задача. К этому дому заезда вовсе не было. Мы специально для съемок проложили дорогу через поле. Здесь все люди творческие, поэтому бывают такие моменты, когда накануне съемочного дня кому-то приходит в голову новая идея, и чтобы ее воплотить в реальность, необходимо быстро все переоформить. Художники работают даже по ночам. Это творческий процесс.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«В этой роли есть нечто сакральное»

В эпизоде рождения Ильгама Шакирова роль повитухи исполняет известная российская актриса театра и кино Роза Хайруллина.

— Роза Хайруллина очень любит Ильгама Шакирова, она рассказывает, что постоянно напевает его песни, в какой точке земли она бы ни оказалась. Поэтому для нее участие в этом проекте — нечто сакральное. Она ни минуты не сомневалась — сниматься в нашем фильме или нет. Особенно когда познакомилась с молодым и талантливым режиссером, как она сама выразилась. Их задача — почувствовать, понять друг друга, — подчеркнула Алина Сулейманова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Талантливый молодой режиссер — это Олег Кондрашов. За его плечами уже много проектов, однако «Ильгам» — его первый самостоятельный серьезный фильм, где Олег выступает режиссером-постановщиком.

— Сцена рождения Ильгама Шакирова — одна из ключевых, без которой мы просто не могли обойтись. Повитуха, которую играет Роза Хайруллина, — это такая мистическая, даже демоническая женщина, которая помогает при родах. Ее судьба непростая. Мы об этом не рассказываем напрямую, но об этом говорит некое ее внутреннее действие. Она как бы не от мира сего, живет на отшибе. Все к ней странно относятся, даже с пренебрежением. Но когда что-то нужно, просят помочь. И из-за этого в ней есть некий внутренний надлом, внутренняя боль. Но она все равно идет и помогает. Для нас стало большой радостью, что Роза Хайруллина поддержала нас и согласилась принять участие в проекте, — признался режиссер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Это историческое событие моей жизни»

К слову, младенец в кадре не появится. Суть сцены рождения Ильгама передается через эмоции его отца, который остается во время родов на улице. Эту роль исполняет народный артист Республики Татарстан Рустем Галиев, который был лично знаком с певцом. Это далеко не первая его роль в кино. До этого он снимался в таких картинах, как «Бибинур», «Язгы аҗаган» («Весенняя заря»). Однако участие в фильме про Ильгама Шакирова — это особенное ощущение, признался актер.

— Я работал вместе с Ильгамом Шакировым еще когда был студентом. Помню, как в 1985—1986 годы на его концерте я рассказывал о Мухаммете Магдиеве, читал отрывки из его произведений. А он в это время за сценой пел песню «Кеше китэ, жыры кала» («Человек уходит, а песня его остается»). И это удивительно, что сейчас я стою на земле, где родился Магдиев и играю в фильме об Ильгаме Шакирове. Это историческое событие в моей жизни. Для творческого человека нет ничего более важного, — не мог сдержать чувств актер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зимние съемки сериала «Ильгам» запланированы на декабрь, летние — на июнь — июль 2026 года. Оператором-постановщиком выступил Рафик Галеев, также лично знавший Ильгама Шакирова.

Премьера картины ожидается на телеканале ТНВ в 2026 году. Фильм создается кинокомпанией «Ватан 21 век» совместно с ТНВ при поддержке Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Инициативу лично поддержал ее председатель Марат Ахметов.