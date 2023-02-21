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За 5 лет в России намерены подготовить миллион специалистов рабочих профессий

13:23, 21.02.2023
За 5 лет в России намерены подготовить миллион специалистов рабочих профессий
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Задача на ближайшие 5 лет — подготовить миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. Об этом, оглашая послание Федеральному собранию, заявил президент России Владимир Путин.

Он объяснил, что страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
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