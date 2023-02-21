МРОТ в России с начала 2024 года составит 19 242 рубля — это много или мало?

Оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда. С начала 2024 года он должен составить 19 242 рубля.

— Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению (МРОТ) провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%, — заявил глава государства.

В дальнейшем увеличение минимального размера оплаты труда продолжится, пообещал Владимир Путин. По его словам, МРОТ будет расти темпами выше инфляции и роста зарплат.



Фото: kremlin.ru

Российский лидер обратил внимание, что минимальный размер оплаты труда — важный индикатор и точка отсчета при достижении задачи по повышению реальных зарплат граждан. Ее выполнение должны обеспечить правительство и регионы страны.

19 242 рубля — это:

$260 , или €243, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. На 3 тысячи рублей больше, чем сейчас — на данный момент МРОТ в России установлен в 16 242 рубля.

— на данный момент МРОТ в России установлен в 16 242 рубля. Три с половиной МРОТ в 2014 году — тогда в России минимальный размер оплаты труда составлял 5 554 рубля.

— тогда в России минимальный размер оплаты труда составлял 5 554 рубля. Около 916 рублей за рабочий день, что на 143 рубля больше, чем сейчас, — при пятидневке в месяц в среднем выходит 21 день.

— при пятидневке в месяц в среднем выходит 21 день. В 1,8 раза меньше идеального МРОТ, по мнению казанцев : жители столицы РТ считают, что он должен составлять 35,2 тысячи рублей.

: жители столицы РТ считают, что он должен составлять 35,2 тысячи рублей. На 10,7 тысячи рублей меньше МРОТ, который должен быть в России по версии ЛДПР : в августе 2022 года депутаты Госдумы от этой партии предложили установить его в размере 30 тысяч рублей.

: в августе 2022 года депутаты Госдумы от этой партии предложили установить его в размере 30 тысяч рублей. На 159 рублей меньше средней пенсии в Татарстане — на конец 2022 года по итогу проведенных индексаций она оценивалась в 19 401 рубль.

— на конец 2022 года по итогу проведенных индексаций она оценивалась в 19 401 рубль. В 44 раза меньше зарплаты Владимира Путина — при 10,2 млн рублей дохода главы государства за 2021 год в месяц он зарабатывал порядка 850 тысяч.

— при 10,2 млн рублей дохода главы государства за 2021 год в месяц он зарабатывал порядка 850 тысяч. На 758 рублей меньше минимального размера оплаты труда, предложенного группой депутатов от ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым — в августе 2021 года от них поступила инициатива установить его в 20 тысяч рублей.

— в августе 2021 года от них поступила инициатива установить его в 20 тысяч рублей. В 3 раза меньше среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по России — в январе — ноябре 2022 года она составила 61 985 рублей.

— в январе — ноябре 2022 года она составила 61 985 рублей. В 2,6 раза меньше среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Татарстане — за 11 месяцев прошлого года она оценивается в 50 456 рублей.

— за 11 месяцев прошлого года она оценивается в 50 456 рублей. Три с половиной квартплаты — в России среднестатистическая семья, живущая в многоквартирном доме, платит за коммунальные услуги 5 294 рубля в месяц.

— в России среднестатистическая семья, живущая в многоквартирном доме, платит за коммунальные услуги 5 294 рубля в месяц. На 7 тысяч рублей больше прожиточного минимума в Татарстане — в 2023 году он составляет 12 219 рублей.

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Татьяна Демина