Нижнекамский район в 2022 году получил порядка 10 млрд инвестиций на развитие инфраструктуры

Нижнекамская территория в 2022 году получила 10 млрд инвестиций на развитие инфраструктуры, рассказал глава Нижнекамского муниципального района Татарстана Рамиль Муллин.



Он напомнил, что благодаря «Татнефти» в 34-м микрорайоне города появились образовательные комплексы нового поколения — первый инженерный лицей «Вектор» и центр развития ребенка «Эврика», а также открыт Центр экстренной медицины.

Фото: e-nkama.ru

В минувшем году в НМР построили и капитально отремонтировали 52 социально значимых объекта на общую сумму 6,9 млрд рублей, добавил Муллин.

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Маргарита Головатенко