Berlingske: датским военным велено открывать огонь при вторжении без дополнительных приказов

Об этом напомнили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии

Фото: Артем Дергунов

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии датские СМИ обратили внимание на действующий военный указ 1952 года. Как пишет газета Berlingske, этот документ обязывает военнослужащих Дании немедленно открывать огонь и переходить к контратаке в случае вторжения на территорию страны — без ожидания дополнительных приказов командования. Издание подчеркивает, что указ «остается в силе».

7 января пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности возможность покупки Гренландии. По ее словам, интерес США к острову связан с усилением контроля над Арктикой и сдерживанием России и Китая в регионе. Левитт также отметила, что идея приобретения Гренландии не нова: подобные обсуждения ведутся американскими президентами еще с XIX века.

8 января издание Politico сообщило, что Евросоюз прорабатывает план действий на случай активных шагов США в отношении Гренландии. Согласно публикации, в ЕС и НАТО перестали воспринимать заявления Трампа исключительно как риторическое давление и начали рассматривать ситуацию как потенциальную угрозу европейской безопасности.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания с широкой внутренней самостоятельностью. Внешняя политика и оборона остаются в ведении Копенгагена. Арктический регион в последние годы приобретает все большее стратегическое значение из‑за транспортных маршрутов (в том числе Северного морского пути), запасов углеводородов и минеральных ресурсов, а также военно‑политического присутствия крупных держав. В 2019 году администрация Трампа уже выдвигала предложение о покупке Гренландии, которое было категорически отвергнуто датской стороной.

Рената Валеева