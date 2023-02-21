Китайские грузовики заняли половину российского рынка, «подвинув» КАМАЗ

В России медленно восстанавливается рынок грузовиков, однако прирост в большей степени показывают китайские марки — их доля уже составляет 56% и превышает показатели ушедших из России иностранных брендов, сообщает «Коммерсантъ».



Рынок грузовиков прирастал в течение последних трех недель и с 30 января по 19 февраля достиг 6,9 тыс. машин. За минувшую неделю спрос поднялся на 1,3% к прошлому году и на 1% к предыдущей неделе, до 2,4 тыс. машин, согласно данным «Автостата».

Бестселлером стал китайский Sitrak C7H (тягачи и самосвалы) — 372 проданных автомобиля. Это вдвое больше, чем у самой популярной модели КАМАЗа 43118 (168 машин). Топ-3 замыкает Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.

По итогам января 2023 года доля КАМАЗа на рынке грузовиков, по подсчетам «Автостата», составила 26% против 37% годом ранее, продажи упали на 24,2%, до 1,8 тыс. машин. В то же время на предприятии подчеркивают, что статистика учитывает лишь регистрации техники в ГИБДД и пока «не фиксирует поставки федеральным заказчикам и на новые территории».

— По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности. Соответственно, КАМАЗ и МАЗ теряют свою долю рынка в пользу китайских автомобилей, — прокомментировал директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов.

Фото: realnoevremya.ru

На КАМАЗе к апрелю планируют увеличить темп сборки полноприводных автомобилей до 120 машкомплектов в сутки. Модернизация ждет и конвейер сборки кабин нового модельного ряда. Сейчас он рассчитан под мощности выпуска 20 тыс. кабин поколения К5.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко