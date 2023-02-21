«Верю, вы поддержите Путина»: организатор кражи сейфа из СК просит о патриотическом приговоре и призыве на СВО

Сегодня в Вахитовском суде Казани завершились прения по уголовному делу следователя-криминалиста Марата Шакирова, сознавшегося в краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания отдела Следкома по Татарстану. Приговор по этому делу ожидается 27 февраля, передает с заседания журналист «Реального времени».



В своем выступлении обвиняемый подполковник юстиции заявил, что неоднократно писал из СИЗО заявления с просьбой отправить его в зону СВО. Он сослался на письмо из военкомата республики, что с ним готовы заключить контракт, и попросил суд вынести «патриотический» и справедливый приговор с учетом нынешней ситуации противостояния России со странами Запада. Он предложил назначить ему условный срок — что позволит заключить военный контракт, либо наказать исправительными или обязательными работами.

«В случае если вы изберете мне наказание в виде лишения свободы, то вы поместите меня на иждивение налогоплательщиков, — заявил суду Шакиров. — Я надеюсь и верю, что вы поддержите Путина своим решением и поддержите задачи специальной военной операции».

Большая часть выступления подсудимого касалась совсем не его преступлений, а событий мирового масштаба. В зале заседания звучали громкие слова о необходимости защиты страны от неонацизма и гибнущих гражданах мирных профессий.

Адвокат обвиняемого Александр Кормильцев просил суд применить норму о переквалификации преступления по менее тяжкой статье — с учетом отсутствия отягчающих и букета смягчающих обстоятельств: полного признания вины, помощи в раскрытии, перечисления благотворительного взноса детскому дому и нескольких попыток возместить часть ущерба — в том числе наличными.

В свою очередь представитель потерпевшего СК Максим Попов дал понять, что считает указанные попытки лишь имитацией намерения. Он отметил, что участникам параллельного судебного процесса по той же краже в отличие от Шакирова удалось частично возместить ущерб — в размере стоимости распиленного сейфа.

На прошлом заседании гособвинитель Руслан Байбиков просил отправить Шакирова за решетку на 7 лет, лишить звания «полковник юстиции» и права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения. Более мягкие сроки — по 3 года колонии общего режима — 13 февраля получили трое соучастников той кражи, причем суд посчитал доказанным тот факт, что о миллионах в сейфе они не знали, а потому смягчил квалификацию их действий. Сегодня представитель прокуратуры уточнил — до полковника Шакиров не дослужился, и попросил лишить его звания «подполковник».

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых в этом преступлении оказались в СИЗО, включая сознавшегося в организации этого преступления бывшего следователя отдела криминалистики Марата Шакирова. Пятого — Дживана Мхитаряна — объявили в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена до сих пор.



С Шакировым силовики поначалу заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство, и в нем появились новые эпизоды о кредитном мошенничестве. Позже досудебка была расторгнута, и под суд офицера отдали по обвинению в особо крупной краже и пособничестве в изготовлении двух поддельных паспортов на его имя, с помощью которых он получил три кредита.

В чем признавался подполковник на следствии и почему краденый сейф возили в сауну — в материале «Реального времени».