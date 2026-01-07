Пентагон проверит боеспособность женщин в боевых действиях

Ранее министр обороны Пит Хегсет высказывался против участия женщин непосредственно в боевых действиях

Фото: Артем Дергунов

Министерство обороны США анонсировало исследование, цель которого — проанализировать эффективность участия женщин в боевых действиях и оценить боеспособность вооруженных сил в целом. Информацию об инициативе опубликовал портал militarytimes.com.

Представитель Пентагона Кингсли Уилсон подчеркнула: стандарты ведения боевых действий с применением оружия станут унифицированными и гендерно нейтральными. Это означает, что требования к весу рюкзака или переносимому грузу будут одинаковыми для мужчин и женщин. В ведомстве заявили, что не намерены идти на компромиссы ради соблюдения квот или следования идеологической повестке.

Исследованием займется Институт оборонного анализа — частная некоммерческая организация, значительная часть финансирования которой поступает от федерального правительства.

Примечательно, что перед вступлением в должность министр обороны Пит Хегсет высказывался против участия женщин непосредственно в боевых действиях, хотя не отрицал их роли в вооруженных силах в целом. Позднее он дистанцировался от этих заявлений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 1976 года женщинам разрешено поступать в высшие военные учебные заведения США, включая академию Вест‑Пойнт. В 1994 году было отменено правило, запрещавшее женщинам служить в подразделениях, которые могут вступить в непосредственный бой с противником на земле. В 2015 году Пентагон объявил о полном открытии для женщин всех боевых должностей, включая пехоту, артиллерию и спецназ.

Сегодня женщины составляют около 15% от общего числа военнослужащих США. В армии служат более 165 тысяч женщин‑рядовых и свыше 35 тысяч женщин‑офицеров. За последние годы женщины достигли заметных успехов в традиционно «мужских» военных специальностях: например, в 2015 году первые две женщины — капитан Кристен Грист и первый лейтенант Шей Хавер — успешно завершили обучение в Рейнджерской школе, одной из самых сложных военных тренировочных программ США.

Рената Валеева