Президент США анонсировал операцию против наркокартелей Мексики
Ранее Дональд Трамп высказался о возможности проведения военной операции в Колумбии
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News анонсировал сухопутную операцию США против наркокартелей Мексики.
— Мы начнем прямо сейчас наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику, — приводит слова Трампа «Коммерсантъ».
По его словам, США перекрыли уже 97% наркотрафика по воде.
Ранее Дональд Трамп высказался о возможности проведения военной операции в Колумбии. По его словам, этой страной «управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США».
