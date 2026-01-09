Премьер-министр Италии: пришло время для разговора Европы с Россией
При этом, по ее словам, разговор «только с одной стороной» может не принести результатов
Европе пора начать говорить с Россией. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, согласившись с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
При этом, по ее словам, разговор «только с одной стороной» может не принести результатов, пишет RT.
Ранее Fox News сообщил о возможности первого за пять лет телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
