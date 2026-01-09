Новости общества

15:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Премьер-министр Италии: пришло время для разговора Европы с Россией

15:17, 09.01.2026

При этом, по ее словам, разговор «только с одной стороной» может не принести результатов

Премьер-министр Италии: пришло время для разговора Европы с Россией
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Европе пора начать говорить с Россией. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, согласившись с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом, по ее словам, разговор «только с одной стороной» может не принести результатов, пишет RT.

Ранее Fox News сообщил о возможности первого за пять лет телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

    Денис Петров

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

    ОбществоВласть

    Новости партнеров

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем