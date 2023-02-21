В России за счет инфраструктурных кредитов реализовали почти 50 проектов

На территориях 21 региона России благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов реализовали 48 проектов на общую сумму 12 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.



Объекты инфраструктуры сданы в 12 регионах: в Татарстане, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Свердловской областях, Коми, Северной Осетии — Алании, Чувашии и Алтайском крае.

Так, реконструкция улицы Осиновской в Казани стала одним из наиболее крупных реализованных проектов. Также в число таких проектов вошли строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к федеральной автодороге М5 «Урал», а еще приобретение автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях.

В настоящее время в 78 российских субъектах реализуется еще 517 проектов на общую сумму 756,85 млрд рублей, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

По итогам прошлого года объем долга Татарстана вырос на 7% к уровню 2021 года и составил 103,5 млрд руб. Это произошло из-за привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на финансирование части возросших капитальных расходов региона.



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Маргарита Головатенко