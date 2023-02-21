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В России за счет инфраструктурных кредитов реализовали почти 50 проектов

13:41, 21.02.2023
В России за счет инфраструктурных кредитов реализовали почти 50 проектов
Фото: goverment.ru

На территориях 21 региона России благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов реализовали 48 проектов на общую сумму 12 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Объекты инфраструктуры сданы в 12 регионах: в Татарстане, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Свердловской областях, Коми, Северной Осетии — Алании, Чувашии и Алтайском крае.

Так, реконструкция улицы Осиновской в Казани стала одним из наиболее крупных реализованных проектов. Также в число таких проектов вошли строительство в Пензе общегородской магистрали, примыкающей к федеральной автодороге М5 «Урал», а еще приобретение автобусов в Калужской, Оренбургской и Кировской областях.

В настоящее время в 78 российских субъектах реализуется еще 517 проектов на общую сумму 756,85 млрд рублей, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

По итогам прошлого года объем долга Татарстана вырос на 7% к уровню 2021 года и составил 103,5 млрд руб. Это произошло из-за привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов, направленных на финансирование части возросших капитальных расходов региона.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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