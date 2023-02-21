Путин в послании: «Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один сплоченный народ»

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Сегодня, 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин озвучивает свое послание Федеральному собранию страны — Госдуме и Совету Федерации. Послание посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что «все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент». Также сообщается, что почти все парламентарии предполагают, что президент в той или иной мере коснется темы экономики, санкций и преодоления давления Запада.







13.51 «Правда за нами», — заявил Путин и на этом завершил послание Федеральному собранию. Прозвучал гимн России.

13.50 Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ, заявил Путин.

13.49 Путин постановил признать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ, действовавший с 2012 года.



13.47 Путин заявил, что фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Все молитвы на разных языках — за Победу, за боевых товарищей, за Родину, отметил он.

13.45 Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия, заявил президент России. Вновь аплодисменты. Президент России заявил, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия — такая информация есть. При этом первой Россия это делать не будет.



13.44 Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ), объявил Путин. В зале звучат аплодисменты. Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии, заявил Путин.

13.43 Недопустимым является то, что США начали перекраивать мироустройство только под себя — Путин.

13.41 Президент России заявил, что ядерное оружие других стран направлено на Россию, и это надо учитывать.

13.40 Путин: США и НАТО прямо говорят, что их цель — нанести стратегическое поражение России.

13.39 Президент России заявил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что все так просто?» — заявил он.

13.38 Теперь Путин вернулся к теме оборонки и прокомментировал заявления НАТО с призывом осмотреть военные объекты страны: «то звучит как какой-то бред». По его словам, Запад прямо причастен к попытке уничтожить наши базы авиации.

13.36 Владимир Путин заявил о продлении до 2030 года проекта «Чистый воздух».

13.35 Президент России: нам не нужна штурмовщина и погоня за объемами.

13.34 Путин поручил выделить допсредства на ремонт школ и детсадов. Всего 50 млрд выделят на обновление инфраструктуры.

13.32 Также повышаются размеры социальных налоговых вычетов:

— на обучение детей — с 50 до 110 тыс. рублей в год;

— на собственное обучение и медицину — со 120 до 150 тыс. рублей.



13% от этих сумм государство вернет гражданам с уплаченных ими налогов.



13.31 Президент России также предложил с 1 января произвести повторную индексацию МРОТ. Он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Фото: kremlin.ru

13.30 Путин: «Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, новые регионы смогут получить и использовать уже сейчас. Через беспроцентные казначейские кредиты в апреле будущего года они будут автоматически погашены — хороший инструмент».



13.29 Путин предложил предоставлять маткапитал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на детей, которые родились после 2007 года. «Реальное время» об этом писало ранее со ссылкой на источник.

13.28 Узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре — Путин.

13.27 Те студенты, кто учится сейчас, могут продолжить обучение по ныне действующим программам — они не должны потерять свои права, заявил Путин.

13.25 Необходимо вернуться к базовой для нашей страны программе подготовки специалистов в высшем образовании с 4 до 6 лет, заявил он. По его словам, переход должен быть плавным.

13.24 Владимир Путин заявил, что спрос на выпускников техникумов и колледжей колоссальный. «Мы должны существенно расширить проект «профессионалитет», — отметил он. За ближайшие 5 лет нужно подготовить более миллиона сотрудников в колледжах и техникумах России.

13.23 Путин призвал повышать качество школьных и вузовских программ, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России.

13.21 Президент поручил Кабмину определить резерв, чтобы расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых.

13.22 Путин: «Те, кто родился и вырос в Донбассе и Новороссии, сражался там, должны быть главной опорой в развитии этих регионов. Хочу обратиться к ним и сказать — Россия на вас рассчитывает».

13.21 Школа боевых действий — ее ничем не заменить. Люди оттуда другими выходят — Путин.

13.18 Путин попросил представить инструменты прямой поддержки лучших управленческих команд муниципалитетов.

13.17 Президент России процитировал Столыпина: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной».

13.15 Сентябрьские выборы и выборы президента 2024 года состоятся с соблюдением закона, отметил Путин.

13.14 Путин отметил, что Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. Россиян всегда отличала щедрость, сообщил он. Народ России — основа суверенитета.

13.13 Путин призвал бизнес запускать новые проекты, зарабатывать, вкладывать в Россию. Ему снова аплодируют стоя.

13.12 «Пытаться бегать с протянутой рукой и выпрашивать свои денежки у Запада — бессмысленно», — заявил президент России.

13.11 Путин: все должны понять — источники благополучия и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России.

13.10 Кто-то захочет доживать свой век в заблокированном особняке — это право любого человека. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками. И никакие купленные титулы не помогут — Путин.

13.09 Путин: никто в России не пожалел тех, кто потерял деньги в западных банках, яхты и так далее — им припомнили и приватизацию 90-х, когда предприятия уходили за бесценок.

13.07 Президент России: «Я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам — так все и произошло».

13.05 Путин: Мы помним с какими проблемами столкнулась поздняя советская экономика. Во многом примером строительства рыночной экономики были западные страны. Что произошло в результате? Наша национальная экономика стала ориентированной на Запад как источник сырья.

По его словам, вместо создания технологий и рабочих мест в России крупный бизнес раньше вкладывался в яхты.

Фото: kremlin.ru

13.04 Путин: «Бизнес должен действовать в российской юрисдикции — это базовый принцип».

13.03 Президент России: «Считаю важным вернуться к пересмотру норм уголовного права в вопросе экономических преступлений». По его словам, перегибать палку ни к чему.

13.01 Путин предложил заняться запуском госпрограммы, которая позволит гражданам вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления. Страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений составит 2,8 млн рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

13.00 Инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%, заявил Путин. Он напомнил, что в некоторых западных странах это показатель равняется 17%.

12.58 Путин предложил распространить льготы на покупку высокотехнологического оборудования, правительство должно проработать детали.

12.56 Нам предстоит существенно расширить технологические возможности экономики — Путин. Льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию. Сумма кредита — до 500 млн рублей.

12.55 В течение 10 лет будет инвестировано 4,5 трлн рублей в ЖКХ, заявил Путин.

12.55 Программа бесплатной газификации будет действовать на постоянной основе.

12.54 Также президент потребовал наращивать мощности Транссиба и БАМа.

12.53 Как заявил Путин, страна будет расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Он упомянул трассу М-12 Москва — Казань: ее могут продлить до Иркутска.

12.51 «Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться, а в том, чтобы вывести экономику на новый уровень, стратегическая задача вывести нашу экономику на новые рубежи», — Путин. Также он заявил, что нужно убрать все межведомственные противоречия, «всю эту чушь».

12.50 Экономический спад был зафиксирован только во втором квартале, сказал Путин. По его словам, Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

Фото: kremlin.ru

12.48 Низкий поклон сельхозпроизводителям, российские аграрии собрали рекордный урожай — Путин.

12.47 Мы добились снижения безработицы до 3,7%, это исторический минимум — Путин.



12.46 «Оборона страны является важнейшим приоритетом, но мы не должны разрушать собственную экономику, — отметил Путин. — У нас есть все, чтобы обеспечить развитие страны».

12.45 Путин перешел к теме экономики. По его словам, она оказалась гораздо прочнее. ВВП в 2022 году, согласно свежим данным, снизился на 2,1%. При этом в марте 2022-го России предрекали обвал, отметил президент.

12.43 Путин: они хотели заставить народ страдать, дестабилизировать страну изнутри, но их расчет не оправдался. «Вот такие «гуманисты», — отметил он.

12.42 Путин заявил, то Запад развернул против нас эконмический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется. По его словам, инициаторы санкций, благодаря которым хотели обвалить рубль и спровоцировать инфляцию, наказывают сами себя.

12.41 Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК. По ней часть оплаты жилья будет брать на себя государство. Он поручил начать строительство немедленно.

12.40 Путин: сейчас уровень оснащения ядерных сил России новейшими системами более 91%, мы должны выйти на такой уровень по всем компонентам вооруженных сил.

12.38 Президент России предложил выделять каждому бойцу по двухнедельному отпуску без учета времени на дорогу — не реже одного раза в полгода.

12.35 Создание фонда не снимает ответственности с других структур, отметил Путин.

12.34 Путин поручил правительству и регионам решить все оргвопросы в кратчайшие сроки. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах России.

12.33 Предлагаю создать специальный государственный фонд для персональной адресной помощи, его задачей станет помощь семьям погибших в СВО — Путин. Работа фонда должна быть без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник.

12.32 Президент России объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.

12.30 Путину присутствующие хлопают стоя после слов о жителях Донбасса.

12.28 Президент России выразил благодарность военнослужащим и добровольцам, медикам, железнодорожникам, строителям, журналистам. «Перед выступлением написал длинный список подразделений, но в итоге его убрал — побоялся, что оскорблю тех, кого не упомяну», — заявил Путин.

12.27 Путин — все мы гордимся, что наш многонациональный народ занял принципиальную позицию в отношении СВО, поддержал защиту Донбасса.

12.26 Запад будет пытаться расколоть общество, отметил президент России.

12.25 Мы защитим своих детей от деградации и вырождения — Путин.

12.24 Путин — посмотрите Священное писание, там все сказано, в том числе и что семья — это союз мужчины и женщины. Запад, по его словам, предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. «Прости им, Господи, они не ведают, что творят», — заявил президент России.

12.22 Победить Россию на поле боя невозможно — Путин.

12.21 Путин — ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западном режиме, запад используют Украину как полигон. «Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, мы соответствующим образом будем на это реагировать», — заявил президент России.

12.20 Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником киевского режима — Путин.

12.19 Путин — им плевать, на кого делать ставку в борьбе против России. «Запад заложил в идеологическую основу русофобию, — заявил он и отметил: — Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать от нас эту угрозу».



12.18 В 30-е годы прошлого века Запад открыл путь нацистам в Германии, теперь они делают это на Украине. Этот проект начал взращиваться еще в XIX веке, еще в Австро-Венгрии, чтобы оторвать исторические земли от России. Все повторяется, заявил Путин. Он обратил внимание на исторические параллели: на Украине пользуется популярностью символика Третьего рейха, шевроны Das Reich.

12.17 Путин: с людскими жертвами никто на Западе не считается — на кону стоят триллионы долларов.



12.16 Поток западных денег на войну не уменьшается, не жалеют денег и на смуты в других странах, сообщил он. По его словам, Запад выпустил джинна из бутылки, целые регионы погрузил в хаос.

12.15 Президент России: «Это мы защищаем родной дом, а цель Запада — безграничная власть».

12.14. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, — Путин.

12.13 К февралю 2022 года все было готово для очередной карательной акции Киева на Донбассе, заявил Путин.

12.11 Ни у одной страны в мире нет столько военных баз, как у США — их сотни. Вся планета утыкана им, заявил президент России.



12.10 Власти западных стран цинично относятся и к собственному населению, обманывая его обещаниями мира, сообщил он. По его словам, вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, Запад играл на жизни людей «краплеными картами».



12.09 Все то время, когда пылал Донбасс, Запад играл «краплеными картами», отметил Путин.

12.07 Путин заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему на Украине мирными средствами, но заявления западных лидеров обернулись подлогом и ложью. «Мы помним о потугах Украины заполучить ядерное оружие», — отметил президент России.

12.06 На каждом из нас лежит колоссальная ответственность, заявил Путин и напомнил о начавшейся год назад спецоперации.

12.05 Владимир Путин появился в зале. Послание началось!

11.58 «Реальное время» начало прямую трансляцию послания. Среди слушателей — раис Татарстана Рустам Минниханов.

11.56 Напомним, среди прочих присутствующих в Гостином дворе есть и участники СВО.

11.53 По словам Пескова, сегодняшнее послание Путина будут внимательно изучать во всем мире.

11.43 Тем временем слушатели продолжают собираться в Гостином дворе.



11.42 Большая часть послания будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации, предположил Песков.

11.38 Послание продлится минимум час, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний раз послание в апреле 2021 года заняло 1 час 19 минут. Самое продолжительное послание длиной в 1 час 55 минут прозвучало в 2018 году.

11.35 «Реальное время» начинает текстовую трансляцию послания президента России Владимира Путина, которое через 25 минут начнется в Гостином дворе.