Атлантические циклоны принесли в Татарстан неустойчивую погоду с гололедом и оттепелью

В выходные дни, 10 и 11 января, метеоусловия изменятся под влиянием прохождения нового атмосферного фронта

Фото: Максим Платонов

Татарстан остается в зоне влияния активных западных циклонов, что определяет неустойчивый характер погоды в регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня, 8 января, ситуация остается напряженной: к полудню столбики термометров поднялись до -1 градуса, а к смешанным осадкам в виде мокрого снега и дождя добавились гололедные явления.

В предстоящие сутки, 9 января, Татарстан перейдет под влияние теплого сектора очередного циклона. Близость атмосферного фронта сохранит вероятность небольшого снега и мороси. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман и слабую метель, а в течение всего дня ожидается гололед, который на дорогах может переходить в сильную гололедицу. Температурный фон в пятницу составит от 0 до -5 градусов в дневные часы.

В выходные дни, 10 и 11 января, метеоусловия изменятся под влиянием прохождения нового атмосферного фронта. В субботу практически повсеместно пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем температуры составят от -2 до -7 градусов. В воскресенье интенсивность осадков начнет снижаться по мере отхода фронтальной системы на северо-восток.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, циклонический характер погоды сохранится и в начале следующей недели. 12 и 13 января в регионе временами будет идти снег, а дневные температуры зафиксируются в диапазоне от -1 до -6 градусов.

Рената Валеева