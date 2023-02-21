Россия передала США ноту протеста из-за расширения вовлеченности в украинский конфликт

МИД России объявил демарш послу США Линн Трейси 21 февраля. Ведомство мотивировало это тем, что вовлеченность Америки в боевые действия в зоне украинского конфликта лишь расширяется, сообщает RT.



Москва подчеркнула, что «несостоятельность и лживость утверждений американской стороны» в том, что Вашингтон не является стороной конфликта, доказывают передача указаний ВСУ для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры, а также их снабжение вооружениями.

В МИД России заявили, что Вашингтон для деэскалации обстановки должен сделать шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.

Фото: pxhere.com

В феврале главы внешнеполитических ведомств стран группы семи (G7) договорились сохранить и усилить введенные из-за ситуации вокруг Украины.

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Маргарита Головатенко