В НАТО сожалеют о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

НАТО призывает Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новом Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Я решительно призываю Россию пересмотреть свое решение, — заявил он.

Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет их в ответ.

«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Айрат Назипов