Лурье отказалась принять квартиру Долиной

Сторона покупательницы готова привлечь приставов для принудительного выселения певицы

Фото: Динар Фатыхов

Сторона Полины Лурье отказалась принять квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Как сообщила ТАСС адвокат покупательницы Светлана Свириденко, представитель певицы не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.

Защитница Долиной Мария Пухова со своей стороны заявила, что квартира готова к передаче с 5 января: «К этой дате с нашей стороны были подготовлены документы — акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи».

По словам Пуховой, Долина сейчас находится не в России: «В ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. Она хочет дождаться возвращения Долиной».

Тем временем Свириденко рассказала, что Лурье будет ждать возвращения Долиной — ее помощник сообщил, что певица приедет в Россию 20 января. Однако адвокат не исключила обращения к судебным приставам для ее принудительного выселения.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, купленную Полиной Лурье за 112 млн рублей.

Денис Петров