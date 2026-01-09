Лурье отказалась принять квартиру Долиной
Сторона покупательницы готова привлечь приставов для принудительного выселения певицы
Сторона Полины Лурье отказалась принять квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Как сообщила ТАСС адвокат покупательницы Светлана Свириденко, представитель певицы не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.
Защитница Долиной Мария Пухова со своей стороны заявила, что квартира готова к передаче с 5 января: «К этой дате с нашей стороны были подготовлены документы — акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи».
По словам Пуховой, Долина сейчас находится не в России: «В ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. Она хочет дождаться возвращения Долиной».
Тем временем Свириденко рассказала, что Лурье будет ждать возвращения Долиной — ее помощник сообщил, что певица приедет в Россию 20 января. Однако адвокат не исключила обращения к судебным приставам для ее принудительного выселения.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, купленную Полиной Лурье за 112 млн рублей.
