Лариса Долина освободила купленную Полиной Лурье квартиру

В ближайшее время запланирована встреча для передачи недвижимости

Фото: взято с сайта ru.wikipedia.org/Okras

Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, купленную Полиной Лурье за 112 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.

В ближайшее время запланирована встреча сторон для передачи недвижимости.

Напомним, 16 декабря Верховный суд России признал Лурье собственницей квартиры Долиной и отменил предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы. Народная артистка России заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников.

При этом 25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении народной артистки. Покупательница указала, что Долина продолжает проживать в квартире, которая ей уже не принадлежит, тем самым нарушая установленные правила.

Певица не была намерена покидать спорную квартиру в районе Хамовников до 5 января, однако в тот же день адвокат Лурье заявила, что передача произойдет не раньше 9 января.

Денис Петров