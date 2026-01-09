Лариса Долина освободила купленную Полиной Лурье квартиру
В ближайшее время запланирована встреча для передачи недвижимости
Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, купленную Полиной Лурье за 112 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.
В ближайшее время запланирована встреча сторон для передачи недвижимости.
Напомним, 16 декабря Верховный суд России признал Лурье собственницей квартиры Долиной и отменил предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы. Народная артистка России заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников.
При этом 25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении народной артистки. Покупательница указала, что Долина продолжает проживать в квартире, которая ей уже не принадлежит, тем самым нарушая установленные правила.
Певица не была намерена покидать спорную квартиру в районе Хамовников до 5 января, однако в тот же день адвокат Лурье заявила, что передача произойдет не раньше 9 января.
