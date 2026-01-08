The Times: Великобритания и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных

Но это произойдет только в случае достижения мирного соглашения

Фото: Мария Зверева

Великобритания и Франция рассматривают возможность направить на Украину совокупный военный контингент численностью до 15 тысяч человек — но только в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает The Times.

Издание сообщает, что изначально британские военные предлагали план с отправкой 10 тысяч военнослужащих в составе более широкой «коалиции желающих» общей численностью 64 тысячи человек. Однако в Минобороны Великобритании этот вариант сочли нецелесообразным с учетом текущей численности британской армии.

Два военных источника The Times уточняют: Лондон в итоге может развернуть менее 7 500 военнослужащих, а остальную часть контингента предполагается сформировать за счет французских войск. При этом собеседники газеты подчеркивают, что даже общая цифра в 15 тысяч человек выглядит оптимистичной.

Согласно публикации, задачи британских и французских подразделений могут включать:

подготовку украинских военных;

контроль за строительством защищенных объектов для хранения вооружений и военной техники.

Напомним, 6 января в Париже состоялась церемония подписания декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долговременного мира в Украине». Документ подписали представители Украины, США и стран «коалиции желающих». Декларация фиксирует пять ключевых компонентов гарантий, которые будут активированы после прекращения огня.

Рената Валеева