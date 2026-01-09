Трамп поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций
При этом президент США выразил надежду, что документ не понадобится
Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, пишет ТАСС.
— Надеюсь, нам не придется это применять, — подчеркнул американский лидер.
Напомним, законопроект представили в апреле прошлого года. В документе прописаны 500%-е пошлины на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
