Трамп поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций

10:05, 09.01.2026

При этом президент США выразил надежду, что документ не понадобится

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, пишет ТАСС.

— Надеюсь, нам не придется это применять, — подчеркнул американский лидер.

Напомним, законопроект представили в апреле прошлого года. В документе прописаны 500%-е пошлины на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Денис Петров

