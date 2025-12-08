В Казани вручена деловая премия «Реальный рейтинг» — 2025: как это было и кто победил

Лидеры в восьми отраслях бизнеса Приволжского Федерального округа определены по уникальной формуле, основанной на открытых показателях

Фото: Динар Фатыхов

Интернет-газета «Реальное время» уже в седьмой раз наградила самые эффективные компании ПФО в восьми отраслях — вручила деловую премию «Реальный рейтинг». В 2025 году к «Реальному рейтингу» присоединилась цифровая экосистема МТС и учредила спецноминацию «Лидер технологий» — для восьми компаний из Татарстана, признанных самыми технологичными в своих отраслях. Церемония награждения прошла в галерее современного искусства «Окно»: на праздничном вечере собрались более 70 гостей — основателей, топ-менеджеров предприятий. Кто стал победителями и как прошла церемония награждения — в нашем репортаже.

«Десять лет мы пишем про бизнес, освещаем развитие ключевых отраслей»

«Реальный рейтинг» — премия, основанная в 2017 году интернет-газетой «Реальное время». Рейтинг в основных восьми номинациях рассчитывается по разработанной аналитиками «Реального времени» формуле, в которой используются показатели бизнеса, опубликованные в открытом доступе. Более подробно о методологии расчетов мы уже рассказывали. Восемь лидеров в специальной номинации «Лидер технологий» определяются по формуле аналитиков МТС, которые использовали комплексный подход. Они опираются как на открытые данные компаний, касающиеся технологий, так и на мнение экспертов рынка.

Анна Саушина: «Эта премия существует для того, чтобы способствовать кооперации предпринимательства». Реальное время / realnoevremya.ru

По традиции, премия вручается в конце делового года, церемония становится знаковым мероприятием. Здесь собирается бизнес-сообщество региона, чтобы в непринужденной, теплой атмосфере обсудить итоги года и тренды — и, конечно, узнать, кто стал победителем премии на этот раз. В 2025-м церемония впервые в истории прошла в творческом пространстве — на площадке галереи современного искусства «Окно». Таким образом организаторы премии интерпретировали идею того, что бизнес — это тоже своего рода искусство. А кроме того, создали оживленную атмосферу, в которой гостям было комфортнее и свободнее взаимодействовать, перемещаясь в пространстве, нежели сидя за традиционно накрытыми столами.

— В этом году интернет-газете «Реальное время» исполнилось десять лет, — напомнила директор и главный редактор издания Анна Саушина в своем приветственном слове. — Десять лет мы пишем про бизнес, освещаем развитие ключевых отраслей, наблюдаем, как предприниматели преодолевают сложнейшие препятствия и сталкиваются с новыми вызовами. И тем приятнее в конце года наградить те компании, которые оказались наиболее успешными в ключевых финансовых показателях в своих отраслях. Для нас очень важно подчеркивать позитивные примеры. И во-вторых, конечно, эта премия существует для того, чтобы способствовать кооперации предпринимательства, бизнеса.

«Такие премии подстегивают, вдохновляют, мотивируют нас всех быть лучше»

Член Союза художников России, галерист и фотограф Диляра Байчурина, приветствуя гостей на правах хозяйки пространства, напомнила о том, что галерея находится в старинной усадьбе Сапугольцевых, первый камень в основании которой заложен в XVII веке. Она рассказала, что в галерее сегодня проходят и выставки, и творческие мероприятия, и музыкальные вечера, и многое другое. Деловая церемония прошла в усадьбе впервые.

Светлана Кадырова, Диляра Байчурина и Артур Хасанов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вели церемонию известная телеведущая Светлана Кадырова и генеральный директор ООО «Селект+» Артур Хасанов. Награды вручали приглашенные гости — в каждой номинации был свой сюрприз. А вот в номинации «Лидер технологий» все премии вручил директор филиала МТС в Татарстане Марат Кабанов.

— Хочу поблагодарить интернет-газету «Реальное время». Благодаря вам и премии «Реальный рейтинг», бизнес Татарстана и Поволжья может как минимум раз в год посмотреть на себя со стороны и оценить свои результаты в сравнении с рынком. Любой бизнесмен и руководитель по своей природе лидер, и такие премии подстегивают, вдохновляют, мотивируют нас всех быть лучше и достигать больших высот, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Учитывая «передовой» во всех смыслах Татарстан, в этом году мы решили учредить специальную номинацию «Лидер технологий». Также благодарим «Реальное время» за доверие к нашей экспертизе и за то, что поддержали нашу идею. Я рад быть сегодня здесь, среди настоящих лидеров, и наградить в том числе и технологических лидеров в своих отраслях! — сказал Марат Кабанов в начале церемонии.

Марат Кабанов награждал победителей в специальной номинации «Лидер технологий». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Официальным партнером церемонии вручения премии «Реальный рейтинг» стала компания «Цифра брокер», один из крупнейших российских брокеров более чем с 13-летним опытом работы. Компания обладает глубокой экспертизой по фондовому рынку и готова предложить клиентам аналитическую поддержку, инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Владельцам частного бизнеса «Цифра брокер» оказывает услуги по привлечению капитала на фондовом рынке. Алена Ащеулова, территориальный директор компании «Цифра брокер», поделилась:

— Нам очень близка идея «Реального рейтинга». Ведь что важнее всего в бизнесе? Факты, результаты и честная репутация. Этот проект как раз дает нам правдивую картину того, кто действительно работает лучше всех. Поэтому мы активно участвуем в организации премии и уже не первый год являемся генеральным партнером церемонии.

Алена Ащеулова, территориальный директор компании «Цифра брокер», поделилась, что компании очень близка идея «Реального рейтинга». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Номинация «IT-компании»

Номинанты: АО «Симбирсофт» (Ульяновская область), ООО «РТ МИС» (Пермский край)

Победитель: АО «БАРС ГРУП» (Республика Татарстан). Компания-разработчик цифровых решений для государства, бизнеса и человека. На собственных облачных платформах она создает широкий спектр программных продуктов, в том числе информационные системы для государства и бизнеса. Офисы компании расположены в 25 городах России от Калининграда до Хабаровска, а центральный офис находится в Казани. Этот разработчик входит в десятку крупнейших ИТ-поставщиков российского госсектора.

Премию в этой номинации вручил генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин. Генеральный директор «БАРС ГРУП» Тимур Ахмеров, получая статуэтку и диплом победителя, напомнил, что IT в доле ВВП нашей страны растет с каждым годом и приближается к 6%. «Цифра» и IТ — это сквозные технологии, которые пронизывают абсолютно все эти проекты, непосредственно влияя на развитие нашей страны, определяя ее путь к технологическому суверенитету и лидерству.

Тимур Ахмеров верит, что вместе с командой меняет жизнь страны к лучшему . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Поэтому мы с нашей командой по-настоящему верим, что меняем жизнь людей в нашей стране к лучшему! — заключил Тимур Ахмеров.

В беседе в кулуарах с «Реальным временем» он рассуждал об истоках успеха:

— Очень многие стартаперы считают, что создать успешный бизнес можно быстро. Но от стартапа до реально успешного бизнеса проходит много лет, а иногда — даже десятилетий. Секрет нашего успеха, наверное, в том, что три десятилетия мы с командой единомышленников работаем над тем, чтобы компания развивалась и росла. Мы ставим перед собой новые цели. Чудес и секретов здесь нет — наш успех стоит на неустанной работе и большом труде.

Лидер технологий: ООО «ICL СТ». Компания входит в состав ГК ICL и реализует комплексные проекты в области системной интеграции, информационной безопасности, разработки программного обеспечения и сетевых решений. Миссия всей группы компаний ICL формулируется так: «Объединяя таланты, делаем цифровой мир доступным и надежным для бизнеса».

Миссия всей группы компаний ICL формулируется так: «Объединяя таланты, делаем цифровой мир доступным и надежным для бизнеса». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор «ICL Системные технологии» Ирек Азизов в разговоре с «Реальным временем» высказывался о премии:

— Мне здесь понравилось, все очень интересно организовано, вы выбрали необычное место. Особенно мне нравится, что вы взяли несколько отраслей, при этом сквозной нитью пустили через премию тему цифровизации и IT — то, без чего сложно развиваться бизнесу. Здорово, что вы собрали и всех ведущих игроков бизнеса Татарстана и ПФО. Для нас было приятной неожиданностью быть в числе приглашенных в роли победителей!

Номинация «Легкая промышленность»

Номинанты: ООО «Спецзаказ» (Пензенская область), ООО «Шторм» (Республика Удмуртия).

Победитель: ООО «Завод Эластик» (Республика Татарстан). Завод открылся в Нижнекамске в 1984 году. Компания производит нетканые материалы для строительного, аграрного рынка, обеспечивает потребности медицины, гигиены и индустрии красоты. Во время пандемии коронавируса завод был ключевым поставщиком материалов для производства защитных масок и медицинских костюмов, а сегодня — один из лидеров рынка в сегменте «Гигиена».

Во время пандемии коронавируса завод был ключевым поставщиком материалов для производства защитных масок и медицинских костюмов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидер технологий: ООО «Эгида +». Компания открылась в Казани в далеком 1992 году. Сегодня ее заводы по производству пенополиуретана, мебельных тканей, комплектующих и мебельного клея работают в России, Казахстане, Узбекистане, Беларуси. Поставки ведутся по всему СНГ, ключевые процессы производства автоматизированы в высочайшей степени.

Начальник отдела IT компании «Эгида» Михаил Калинин, получив статуэтку и диплом победителя, поделился с «Реальным временем» своеобразным секретом успеха:

— Мы непрерывно работаем над улучшением качества нашей продукции, развиваемся, вводим новые марки со специфичными свойствами. Работаем над экспансией компании по России и в другие страны. Открылся уже второй завод компании в Липецке, недавно в группу компаний вошел завод в Узбекистане. Работаем над внедрением новых технологий и усовершенствованием текущего производства, чтобы клиенты в конечном итоге могли получать более качественную и высокотехнологичную продукцию. Такие рейтинги, как ваш, — это очень интересно. Любопытно посмотреть, чем живут другие отрасли в регионе, сравнить себя с другими, подглядеть за трендами. Я считаю, что для развития, для нетворкинга, для того, чтобы «сверить часы» такие мероприятия, как ваше — очень интересны и полезны!

Михаил Калинин считает, что такие рейтинги интересны и полезны для развития и нетворкинга. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Номинация «Автомобильный ретейл»

Номинанты: ООО «Автоцентр на Гагарина» (Нижегородская область), АО «Лада-Имидж» (Самарская область).

Победитель: УК «ТрансТехСервис» (Республика Татарстан). «ТрансТехСервис» — одна из старейших компаний Поволжья по продаже автомобилей, на рынке она с 1992 года, и начинался этот долгий путь с небольшой автопарковки в Набережных Челнах. На сегодняшний день ТТС — холдинг, объединяющий более 100 дилерских центров в 11 городах России. Победителем «Реального рейтинга» компания становилась неоднократно.

Награду в этой категории вручал человек-легенда — пилот гоночной команды «КАМАЗ Мастер», мастер спорта международного класса, трехкратный победитель ралли «Африка Эко Рейс», двукратный победитель ралли «Шелковый путь», серебряный призер «Ралли Дакар» Антон Шибалов.

— В первую очередь хотелось бы поздравить всех, кто победил сегодня. Но в нашем спорте есть такая фраза: тот, кто побеждает сегодня, — молодец. Но и не надо забывать о тех, кто сегодня проиграл: завтра они будут сильнее! Так что, победители, держитесь! — поздравил гонщик.

Пилот команды «КАМАЗ Мастер» Антон Шибалов вручил награду компании «ТрансТехСервис». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор направления автомобилей с пробегом компании ТТС Александр Истомин, принимая награду, сказал:

— Фраза «Время сейчас непростое» — это сегодня такой стандарт, давайте принимать это за базовое условие. Год для автомобильного бизнеса был как идеальный шторм, было очень много негативных факторов. Наши усилия мы затрачиваем на то, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и за счет снижения издержек сделать доступнее сильно подорожавшие автомобили для наших клиентов.

Лидер технологий: УК «ТрансТехСервис», который стал победителем в обеих номинациях в своей категории.

Номинация «Строительные компании»

Номинанты: ООО ПСК «Ак Барс Строй» (Республика Татарстан), ООО «РМЗ» (Республика Башкортостан).

Победитель: ООО «Алабуга Девелопмент» (Республика Татарстан). Компания специализируется на комплексном управлении инвестиционно-строительными проектами. Шестнадцатилетний опыт работы в строительстве позволяет воплощать в жизнь инфраструктурные, промышленные высокотехнологичные объекты. В портфолио более 50 проектов. Среди них — индустриально-технологический парк «Синергия», распределительные подстанции и кабельные сети в особой экономической зоне «Алабуга», гостиничный комплекс «Алабуга Сити Отель», заводы «Роквул» и «Армстронг» и десятки других инфраструктурных объектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Награду в номинации «Строительные компании» вручала Анастасия Гизатова, эксперт рынка татарстанской недвижимости и координатор республиканского фестиваля «Том Сойер Фест». Получая статуэтку и диплом из ее рук, главный инженер «Алабуга Девелопмент» Константин Савин был максимально лаконичен:

— Это наша компания, это наша страна!

Лидер технологий: АО «УК Унистрой». Компания «Унистрой» — федеральный девелопер с пропиской в Казани. Вот уже 29 лет она строит комплексные жилые и коммерческие объекты в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Тольятти, Перми. Экосистему жизни людей обеспечивает собственная сервисная компания «Территория комфорта». Входя в топ-25 девелоперских компаний России, «Унистрой» реализовал уже 2 миллиона квадратных метров жилья. Награду из рук Марата Кабанова получил директор IT-департамента АО «УК Унистрой» Альберт Максудов.

Номинация «Сельское хозяйство»

Номинанты: ООО «Самарский бройлер» (Самарская область), ОАО «Студенецкий мукомольный завод» (Пензенская область).

Победитель: ООО «АПК Продовольственная программа» (Республика Татарстан). Компания основана в 2009 году в Татарстане, входит в группу компаний «РМ Агро». Этот холдинг занимается и растениеводством, и животноводством — выращивает зерновые, кормовые и технические культуры, разводит крупный рогатый скот мясных и молочных пород. В обработке более 50 000 гектаров земли, а поголовье крупного рогатого скота на фермах — более 50 000.

Награду в номинации «Сельское хозяйство» вручил директор Московского рынка Тарлан Гусейнов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Награду в номинации «Сельское хозяйство» вручил директор Московского рынка Тарлан Гусейнов. Беседуя с «Реальным временем» в кулуарах, он рассуждал:

— Это очень важно — подводить итоги года. Не только для победителей — для тех, кто в этом году не смог получить премию, это станет мотивацией на следующий год. Мне кажется, что таких премий в нашем пространстве недостаточно и можно делать их больше!

Директор по персоналу АПК «Продовольственная программа» Ильшат Шайдуллин, получая награду, передал организаторам премии благодарность от имени генерального директора своего предприятия — Рифата Мутигуллина:

— Любая награда — это признание. В данный момент это признание труда всего коллектива нашего предприятия. Позвольте выразить благодарность организаторам премии. А еще — поздравить всех собравшихся с наступающим Новым годом. Пожелать хотим самого простого: добра, уюта, здоровья и мирного неба над головой!

Ильшат Шайдуллин поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и пожелал мирного неба над головой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рассуждая о причинах успеха своего предприятия в беседе с корреспондентом «Реального времени», Ильшат Шайдуллин сказал:

— Мы не останавливаемся на достигнутом и идем вперед. В сельском хозяйстве очень тяжелый труд, это известно давно. Но мы работаем для людей. И своих сотрудников на это мотивируем. Эта награда станет новым стимулом для них. Мы продолжаем развитие: у нас уже более 50 000 голов крупного рогатого скота, мы продолжим увеличивать поголовье. Ведь мы кормим население! Перспективы у нас большие, главное — идти вперед!

Лидер технологий: ООО «Чистополье». Один из крупнейших агрохолдингов Татарстана, он объединяет сельскохозяйственные предприятия в 11 районах республики. Общая площадь пахотных земель в 2025 году — 203,3 тысячи гектаров. В структуре холдинга 15 мясо-молочных ферм, общее поголовье крупного рогатого скота на них — 15,8 тысячи. Чтобы эффективно управлять такими объемами производства, без цифры действительно никуда! Награду в специальной номинации от МТС получил Олег Коровкин, начальник управления информационных технологий холдинговой компании «Чистополье».

Награду в специальной номинации от МТС получил Олег Коровкин, начальник управления информационных технологий холдинговой компании «Чистополье». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Номинация «Пищевая промышленность»

Номинанты: АО «Казанский жировой комбинат» (Республика Татарстан), ООО «Русагро — Саратов» (Саратовская область).

Победитель: ООО МПК «Атяшевский» (Республика Мордовия). Мясоперерабатывающий комбинат входит в состав холдинга «Талина», объединяющего 14 предприятий в Поволжье и Забайкальском крае. Бренд «Атяшево» родом из Мордовии. Колбасы, сосиски, мясные деликатесы, замороженные полуфабрикаты этого бренда для многих россиян стали символом домашнего тепла и вкусной, аппетитной еды. Продукты «Атяшево» можно встретить и на полке магазинов по всему Поволжью, и в других регионах России, и в странах ближнего зарубежья.

Награду победителю вручал Джованни Байамонте, амбассадор итальянской кухни в Татарстане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Награду победителю вручал Джованни Байамонте, амбассадор итальянской кухни в Татарстане. В своей приветственной речи он анонсировал скорое открытие ресторана смешанной итало-японской концепции и отметил:

— Мы все вместе работаем для одного и того же дела — чтобы людям было вкусно!

Лидер технологий: АО «Татспиртпром». Патриарх татарстанского производства напитков, держатель знаменитых брендов, прославившихся на всю Россию. Продукция изготавливается на пяти заводах в Татарстане, а оттуда разъезжается в 85 регионов России и еще в 15 стран. Награду из рук директора филиала МТС в Татарстане получал директор «Татспиртпрома» по информационным технологиям Кирилл Куликов.

Награду из рук директора филиала МТС в Татарстане получал директор «Татспиртпрома» по информационным технологиям Кирилл Куликов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Номинация «Фармацевтическая промышленность»

Номинанты: ООО «КЗЭ» (Республика Татарстан), ООО «Бимед» (Пермский край)

Победитель: ООО «Фармпром» (Ульяновская область). Компания зарегистрирована в Ульяновске в 2018 году. Она выпускает лекарственные препараты и развивает сеть аптек под собственным брендом в Поволжье.

Награду вручал хирург-онколог РКОД Георгий Басиашвили. С тех пор, как в «Реальном времени» был опубликован портрет этого доктора, он успел войти в кадровый резерв Татарстана, поучаствовать в финале конкурса «Лидеры России» и сделать первые в республике роботизированные урологические операции. Со сцены он пожелал присутствующим здоровья — что вполне ожидаемо от человека его специальности.

Компания «Фармпром» выпускает лекарственные препараты и развивает сеть аптек под собственным брендом в Поволжье. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидер технологий: ООО «Рокада Дент». Казанская компания работает на рынке поставок стоматологических материалов и оборудования вот уже 33 года — с далекого 1991-го. Благодаря ей, клиники по всей России каждый день становятся «умнее», быстрее, комфортнее для пациентов и прибыльнее для своих учредителей. Награду из рук Марата Кабанова получил Ильдар Масягутов, директор департамента информационных технологий компании.

Номинация «Телекоммуникации и связь»

Номинанты: АО «Уфанет» (Республика Башкортостан), АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Пермский край)

Победитель: ПАО «Таттелеком» (Республика Татарстан). Крупнейший в Татарстане оператор проводной связи, лидирующий на рынке оказания телекоммуникационных услуг. История этого оператора началась 136 лет назад, когда в Казани появилась телефонная связь. «Таттелеком» — прямой наследник Казанской городской телефонной сети. Сегодня в портфеле компании — мобильная связь, стационарная телефония, доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение, домофония. Компания одной из первых в России завершает переход на отечественный биллинг и активно развивает цифровые компетенции в своей структуре.

Лидер технологий: ПАО «Таттелеком».

Получив обе статуэтки, заместитель генерального директора «Таттелекома» по корпоративному и государственному секторам Сергей Шагиахметов вкратце обрисовал «Реальному времени» ближайшие горизонты развития компании. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получив обе статуэтки, заместитель генерального директора «Таттелекома» по корпоративному и государственному секторам Сергей Шагиахметов вкратце обрисовал «Реальному времени» ближайшие горизонты развития компании:

— У компании несколько приоритетных проектов — как относящиеся к внутренним процессам, так и внешние, предназначенные для пользователей. Наши внешние проекты — установка больших объемов камер видеонаблюдения, расширение емкости IP-домофонии и строительство новых оптических сетей по всей республике. Относительно внутренних — мы строим крупный центр обработки данных, на заключительном этапе замена ядра мобильной связи на один из передовых продуктов в России, а также продолжаем разработку внутренних программных продуктов. Кроме того, стараемся внедрять искусственный интеллект в производственные бизнес-процессы. Со временем «Таттелеком» предоставит свои наработки в области ИИ и своим пользователям.

«Благодаря этой премии мы видим компании, которые вносят вклад в экономику ПФО»

Итак, львиная доля победителей «Реального рейтинга» в 2025 году — компании из Татарстана. Они забрали шесть статуэток из восьми. Обойти татарстанцев смогли лишь Ульяновская область в номинации «Фармацевтическая промышленность» (ООО «Фармпром») и Республика Мордовия в номинации «Пищевая промышленность» (ООО «МПК Атяшевский»).

По количеству всех компаний, выдвинутых на получение премии, лидирует Татарстан: девять номинантов в восьми номинациях (сразу две татарстанских компании вошли в список самых эффективных в номинации «Строительство»). Следом с большим отрывом идет Пермский край: три номинанта, причем в очень высокотехнологичных отраслях: «IT-компании», «Телекоммуникации и связь» и «Фармацевтическая промышленность». По два номинанта в рейтинг попало из Башкортостана, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей. По одному финалисту предоставили Удмуртия, Мордовия, Саратовская и Нижегородская области.

