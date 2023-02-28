Итоги дня: дефицит кадров в промышленности Татарстана, приостановка ДСНВ, инцидент в небе над Петербургом
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 28 февраля:
- Президент России Владимир Путин заявил, что нужно не допустить раскола общества. По его словам, на страну неоднократно совершались покушения от сепаратистов, националистов и неонацистов. Однако сегодня «попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле» стали активнее, подчеркнул глава государства.
- Также Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Уточняется, что закон может вступить в силу после официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом.
- Вместе с этим глава государства подписал закон, согласно которому прекращается действие международных договоров Совета Европы в отношении России. Отмечается, что в связи с выходом страны из СЕ прекращается действие с 16 марта 2022 года 21 международного договора, среди которых устав Совета, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах организации, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.
- Кроме того, он также подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Стоит отметить, что закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций.
- Потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана в сотрудниках превышает 4 тысячи человек. Об этом на итоговой коллегии Минпромторга республики рассказал глава ведомства Олег Коробченко. Также министр заявил, что сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы переучить курьеров, таксистов и разносчиков пиццы. По словам Коробченко, они должны трудоустроиться на республиканские предприятия.
- Вместе с этим министр промышленности и торговли Татарстана рассказал, что в регионе на базе Иннополиса может появиться научно-производственный центр по беспилотным технологиям. Он отметил, что военные действия показали важность развития таких систем. Однако они необходимы и в гражданской сфере, подчеркнул он.
- Также Коробченко сообщил, что к 2030 году в Татарстане потребление природного газа вырастет до 29,1 миллиарда кубометров. По его словам, к концу 2022 года потребление природного газа в республике уже составило более 17 млрд кубометров. Строительство новых промышленных комплексов в Закамье через 7 лет приведет к увеличению потребления до 22 млрд кубометров в год.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал столовые республиканских предприятий и их руководителей за плохую организацию питания сотрудников. По его словам, на этих объектах происходят «вопиющие факты бесхозяйственности». Стоит отметить, что такое высказывание он озвучил после доклада главы Управления Роспотребнадзора по региону. Она рассказала, что в 2022 году ведомство провело проверки в 82 столовых 47 предприятий. Во всех из них выявили нарушения, а деятельность двух и вовсе приостановили.
- Сегодня в ряде российских городов, в том числе и Казани, по телевидению транслировалось сообщение о воздушной тревоге. Как рассказали в МЧС страны, информация являлась ложной и попала в сетки вещания во время взлома серверов. Вместе с этим замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов сообщил, что завтра в Казани и других населенных пунктах республики пройдет комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения.
- Однако вечером пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану проинформировала о том, что из-за сегодняшних хакерских атак было принято решение о переносе сроков проведения проверок готовности систем оповещения.
- Утренний пост раиса Татарстана Рустама Минниханова со словом «Исәнмесез!» и фотографией площади Свободы, сделанной с верхних этажей здания Кабмина, стал ежедневной традицией для лидера республики. В ответ на его пожелание жители через комментарии обращаются со своими проблемами, над которыми потом работает команда аппарата раиса. Сегодня большинство комментариев касалось дорожных проблем региона, а кто-то просил построить школу. Подробности — в материале «Реального времени».
- Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Таким образом республика стала первым регионом, куда он прибыл с рабочей поездкой. Уточняется, что стороны обсудили вопросы молодежной повестки, а также воспитания патриотизма.
- Кроме того, председатель движения вместе с руководителем республиканского отделения движения Тимуром Сулеймановым пообщался с наставниками. Педагоги-организаторы, преподаватели и специалисты по работе с молодежью обсудили задачи движения — создание первичного отделения, поддержка детей и развитие «Движения первых» в школах. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Сегодня аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты. Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства из-за неизвестного объекта в воздухе. Позднее небо «открыли», а Минобороны России сообщило, что введение ограничений было связано с тренировкой дежурных сил Западной зоны ответственности за ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.
- Однако в первой половине дня из Казани на 40 минут задержался рейс авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 11:40. То же произошло и с пассажирами рейса авиакомпании «Смартавиа» — самолет должен был улететь в 16:15, но он задержался на 45 минут. Похожая ситуация произошла с рейсом авиакомпании «Икар», который задержался почти на 4 часа. Он должен был улететь в Сочи в 14:00, однако временем его отправления стало 17:55.
- Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в ГД изучат ситуацию с массовыми задержаниями подростков из «ЧВК «Редан». Он отметил, что необходимо разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран, желающие дестабилизировать ситуацию через молодое поколение.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал деятельность движения «ЧВК «Редан». По его словам, данное объединение является «псевдосубкультурой, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет». Он также отметил, что противоправные действия необходимо пресекать.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется около нормы. Для республики она составляет -4,2 градуса. Отмечается, что изначально она ожидалась в пределах нормы — минус 10,9 градуса. Аналогичный прогноз среднемесячной температуры метеорологи давали и на февраль.
- Подмосковная фирма по обслуживанию, ремонту и хранению самолетов «Туполев-Техник» потребовала от обанкротившейся татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа» освободить стоянки для воздушных судов, а также выплатить 11,8 млн рублей. Территория, на которой находятся самолеты, расположена в Жуковском и принадлежит компании «Авиастар-ТУ». Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова орденом Александра Невского. Отмечается, что награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
- Кабмин Татарстана утвердил постановление, которое вводит ограничения для движения грузовиков по дорогам общего пользования регионального или муниципального значения. Одно из ограничений будет установлено с 1 по 30 апреля — в перечень вошли 353 дороги. Еще один запрет для грузовиков будет действовать с 20 мая по 31 августа. В эти дни фуры не смогут ездить по дорогам Татарстана с 10:00 до 22:00 при температуре +32 градуса.
- АО «Зеленодольский завод имени Горького» заложил строительство двух скоростных пассажирских судов «Метеор-2020» проекта 03830 и первого прогулочно-экскурсионного судна на водородном топливе проекта 00393. Стоит отметить, что новая партия судов строится по заказу Татарстана. «Метеорам» будут присвоены имена легендарного летчика Михаила Девятаева и известного татарского писателя Мусы Джалиля.
- Замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что по итогам 2023 года в ведомстве ожидают рекордного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в стране. По его словам, речь идет о 50 млн квадратных метров жилья. Для достижения такого результата необходимо четко следовать планам и не допускать переноса сроков строительства, подчеркнул замминистра.
- Перед Авиастроительным судом Казани предстал отбывающий пожизненный срок лидер ОПС «Жилка» и банды «Хайдеровский двор» Юрий Марухин. В Казань на следственные действия его этапировали в мае 2022-го — почти через 17 лет после того, как Верховный суд Татарстана вынес приговор. Давать сегодня показания по существу дела фигурант отказался, заявив, что сделает это в финале процесса. В заседании был объявлен перерыв до 20 марта. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- Кровлю Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля признали аварийной. На ее восстановление из республиканского бюджета выделено 116,8 млн рублей. Стоит отметить, что еще прошлым летом «Татинвестгражданпроект» исследовал состояние кровли и выяснил, что в ней имеются дефекты. При этом последний капремонт в театре проводился в 2018—2020 годах.
- Сервис «Земля для стройки» содержит сведения о 72 свободных земельных участках, пригодных для жилищного строительства в Татарстане. При этом 51 неиспользуемый земельный участок площадью 244,8 га уже вовлечен в оборот. Также более чем за полтора года на территории республики выявлено 69 участков и территорий площадью 112,1 га — для индивидуального жилищного строительства и три участка площадью 8,4 га — для строительства многоквартирных домов.
- Азиатская шахматная федерация (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Решение было принято сегодня на заседании генеральной ассамблеи ACF. Стоит отметить, что ФШР стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.
- Перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» провел пресс-конференцию для журналистов, где главный тренер и генеральный менеджер клуба рассказали о своих планах на предстоящие матчи. По их словам, последние два матча с магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» показали, что проблем у команды хватает. Так, например, обнаружились трудности с реализацией большинства, да и в целом шайбы шли с большим трудом. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Финляндии рабочие начали строить трехкилометровое ограждение на границе с Россией. Уточняется, что работы ведутся в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск. Кроме того, в будущем рядом с ограждением появится дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. На некоторых ее участках установят громкоговорители и освещение.
- Генеральная прокуратура России предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Стоит отметить, что надзорное ведомство предлагает рассматривать русофобию как экстремизм. По словам начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, такие проявления не следует оставлять без внимания, в том числе это касается культурного достояния России.
- Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2023 году по России средний чек на покупку косметики и парфюмерии к 23 февраля и 8 марта составил 3,7 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 9%. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
Ключевые события 370-го дня специальной военной операции на Украине:
- Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что США намерены организовать провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, и в результате реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.
- Япония объявила о новых санкциях против России. На этот раз в список попали 48 лиц, 73 организации. Среди них оказалась и холдинговая компания «Ак Барс», а также ЧВК «Вагнер» и «Росбанк». Также в перечне наиболее известных лиц под ограничения попали: замминистра обороны Виктор Горемыкин, сотрудники администрации президента Александр Харичев и Борис Рапопорт, двоюродный брат Рамзана Кадырова и президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, но они боятся «поднять голову». По его словам, Россия будет готова провести с этими силами переговоры после достижения целей СВО. Нынешний же режим «благоволит нацистским проявлениям в обществе» и всячески его пропагандирует, заключил он.
- Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинские военные попытались разрушить объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Как отметили в ведомстве, ВСУ выпустили два беспилотника, которые потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, а другой, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях Североатлантического альянса и России «назад дороги нет» и окончание конфликта на Украине не приведет к их нормализации. По его словам, члены НАТО должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в «более опасном мире».
- Генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч сообщил, что США получают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи, оказываемой Украине. По его словам, эксперты проводят оценку, чтобы развеять все обвинения.
- Минобороны Приднестровья сообщило, что с 1 марта на территории непризнанной республики начнутся военные сборы, организованные миротворческим контингентом. Уточняется, что участникам трехмесячных сборов обещают денежное довольствие, проживание и питание. При этом стоит отметить, что на прошлой неделе российское военное ведомство зафиксировало «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем.
- На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».
- На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
- На Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 583 единицы специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьЭкономикаБизнес Татарстан
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