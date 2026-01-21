На трассе М-7 запустят новый автоматический пункт весового и габаритного контроля

Строительство завершилось на территории Чувашии, и в период тестирования системы постановления об административных правонарушениях формироваться не будут

Фото: Динар Фатыхов

В Чувашии завершили строительство нового автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК). Объект расположен на 580-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», соединяющей Москву с Казанью через Владимир и Нижний Новгород. Пункт контроля находится вблизи населенных пунктов Совхозный и Засурье.

«Волго-Вятскуправтодор» сообщил о предстоящем запуске комплекса. С 27 января 2026 года АПВГК начнет работу в тестовом режиме. Отмечается, что в период тестирования системы постановления об административных правонарушениях формироваться не будут.

Напомним, что на ремонт двух участков трассы Казань — Ульяновск направят почти 400 млн рублей.

Наталья Жирнова