Прокуратура проверяет задержку рейса Flydubai из Казани в Дубай

Вылет рейса перенесен на 04:00 22 января 2026 года, пассажиры размещены в гостинице

Фото: Артем Дергунов

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с длительной задержкой рейса авиакомпании Flydubai из Казани в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, 20 января 2026 года вылет рейса был отложен по технической причине. Отправление перенесено на 04:00 22 января 2026 года.

Для пассажиров рейса в аэропорту была организована работа мобильной приемной, а также их разместили в гостинице на время ожидания. В аэропорт выезжал помощник Татарского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура контролирует предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Реальное время» писало, что в аэропорту Казани задержаны десятки рейсов.

Ариана Ранцева