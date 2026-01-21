Выплаты безработным в Татарстане сократились в четыре раза за пять лет

В 2025 году безработным татарстанцам выплатили 381 миллион рублей

В 2025 году безработным татарстанцам произвели выплаты из бюджета республики на 380,9 миллиона рублей. Похожую сумму — 389 млн — на социальное обеспечение потратили и в 2024-м, следует из открытых данных Федеральной службы по труду и занятости. При этом за последние пять лет общие выплаты безработным в Татарстане сократились в 3,8 раза — с 1,5 млрд в 2021 году.

Изменение выплат хорошо коррелирует со статистикой по уровню безработицы в республике. Например, 19 января директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин заявил, что только в Казани уже несколько месяцев зарегистрированная безработица сохраняется на рекордно низком уровне в 0,19%. Согласно наиболее свежим данным Татарстанстата, в республике на ноябрь 2025 года насчитывалось 3 270 официально зарегистрированных безработных.



В общем по России снижение выплат безработным оказалось менее стремительным. За аналогичный период они уменьшились в 2,4 раза — с 72,8 млрд в 2021-м до 29,9 млрд в 2025-м. Снижению расходов на обеспечение здесь также способствовал низкий уровень безработицы в стране, достигший в прошлом ноябре уровня в 2,1%, что соответствует числу в 1,6 млн трудоспособных граждан.

Артем Гафаров