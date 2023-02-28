Генсек НАТО Столтенберг: в отношениях с Россией назад дороги нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет» и окончание конфликта на Украине не приведет к нормальным отношениям. Об этом он заявил, выступая на саммите в Финляндии.



Он отметил, что члены НАТО должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в «более опасном мире»:

— Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но… теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент (России Владимир, — прим. ред.) Путин победит на Украине, — приводит его слова «РИА Новости».

Столтенберг заявил, что в НАТО больше не доверяют Китаю. Так он отреагировал на предложение КНР по мирным переговорам:

— Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить действия России.

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Маргарита Головатенко