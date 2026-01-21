«Будем смотреть на цели руководства республики»: завершится ли программа «Наш двор» в этом году

В этом году будет благоустроен 561 двор в 13 районах Татарстана за 10 млрд рублей

Остается еще около 200 дворов, где есть «сложности»

«Примерно в 80 дворах работы начнутся либо в середине, либо в конце апреля — в зависимости от погодных условий», — поделилась планами по началу работ по программе «Наш двор» ее куратор Арина Петрова. В этом году будет благоустроен 561 двор в 13 районах Татарстана, на 116 меньше, чем в 2025 году. Однако бюджет программы остался тем же — 10 млрд рублей.

Состоялись диалоги со всеми жителями. При этом были случаи, когда приходилось вносить изменения в перечень: некоторые отказывались от благоустройства, аргументируя это тем, что у них «все в порядке» и такие преобразования им не нужны.

Встречу с журналистами провели между домами №56 и 58 по проспекту Победы, которые попали в программу на текущий год. Оба были построены в семидесятых годах, а существующее оборудование установлено примерно в 2011-м. В рамках текущей программы тут снесут все МАФы, оставят только ограждение для спортивной площадки. Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ключевые требования к участникам неизменны: дом должен быть построен не позднее 2014 года, а дорожное полотно — не ремонтироваться ранее. Хотя число нуждающихся в модернизации дворов все еще значительно, раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о возможном закрытии проекта в 2026 году. По его словам, масштаб программы уже охватил свыше 5,8 тыс. адресов, что позволяет говорить о завершении основной миссии. Куратор программы ответила, что сейчас важно сфокусироваться на текущих дворах.

— Если он так сказал, наверное, может, — улыбнулась Арина Петрова. — Будем смотреть — пока рано говорить. У нас большой объем работы на 2026 год, нам важно сейчас справиться с ним, а дальше уже будем смотреть на цели, которые выстроит руководство республики.

При этом она признала, что остается еще около 200 дворов, где есть «сложности». Чтобы не вскрывать новый асфальт, который положили в рамках других программ, обновление территорий синхронизируют с ремонтом сетей, запланированным на 2028—2029 годы.

Инициатива по созданию площадок для собак не всегда находит поддержку у жильцов

После очного собрания дирекция вместе с жителями переходит к заочному голосованию. Его проводят либо представители управляющей компании, либо уполномоченные жильцы. Они обходят квартиры и демонстрируют предварительную схему благоустройства.

— Прежде всего нам важно получить их одобрение на участие в программе. Еще один ключевой момент — передача оборудования на баланс жителей. Эти условия крайне важно зафиксировать на старте программы, — объяснила Петрова, но посетовала на несобранность жильцов. Ближе к началу работ, во время утверждения итоговых проектов, на встречи зачастую приходят новые группы, что осложняет процесс согласования.

— Мы проводим две встречи с жителями, но состав участников каждый раз разный: на первую приходят одни люди, на вторую — другие. Возникает ситуация, когда пожелания не совпадают: те, кто присутствовал на первой встрече, просили одно благоустройство, а пришедшие на вторую не понимают принятых решений и высказывают иные предложения. В таких случаях мы обращаемся к документальным подтверждениям: показываем протокол предыдущего общего собрания и записи архитектора с зафиксированными пожеланиями и обсуждениями. Это помогает прояснить, на каком основании были приняты те или иные решения. Кроме того, есть и третья группа жителей — те, кто не посетил ни одной встречи. Они замечают, что во дворе начались работы, и подключаются уже в процессе ремонта, задавая вопросы.

Например, далеко не всегда инициатива по созданию площадок для собак находит поддержку у жильцов: порой люди активно протестуют против такого соседства. В 2025 году во дворе по улице Амирхана появилась специализированная территория для гигиенического выгула.

— Конечно, мы встречаем противоречия двух групп: одна достаточно сильная — у которых есть собаки, то есть владельцы собак, и те, у кого их нет. Но тем не менее разграничение таких зон и позволяет комфортно проводить разным группам жителей свое повседневное время.

По словам Петровой, при начале активного ремонта во дворе жители нередко жалуются на шум — в частности, указывают, что работы начинаются слишком рано или завершаются слишком поздно. Кроме того, поступают жалобы на затрудненный проход по двору в связи с проводимыми работами.

В таких случаях представители администрации всегда обращаются к подрядчикам с требованием обеспечить максимально комфортные условия перед подъездными группами — чтобы жители могли беспрепятственно входить и выходить из подъездов. Иногда срабатывает человеческий фактор, подрядчики не соблюдают эти требования.

Рената Валеева