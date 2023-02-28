Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Закон может вступить в силу после официального опубликования, об этом говорится в тексте документа. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации. Позже глава государства добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ.



Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что приостановка участия России в ДСНВ стала неожиданностью для Запада.



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Маргарита Головатенко