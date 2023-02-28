Аварийную крышу театра оперы и балета в Казани отремонтируют за 116 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», кровлю Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля признали аварийной. На ее восстановление из республиканского бюджета выделено 116,8 млн рублей, а выполнить работы планируется до 1 декабря текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать кровлю площадью 800 квадратных метров. Еще прошлым летом «Татинвестгражданпроект» исследовал ее состояние и выяснил, что имеются дефекты — обнаружены пробоины и сквозные щели в кровельных листах, многочисленные следы протечек, коррозия, а швы плохо загерметизированы.

При этом стоит отметить, что последний капитальный ремонт в театре проводился в 2018–2020 годах.

Фото: скриншот проектной документации

— Аварийное состояние ввиду значительной негерметичности, приводящей к систематическому замачиванию мансардных конструкций и обрушению его элементов, — говорится в отчете.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля — один из крупнейших театров России. Начальным этапом его становления считают 1791 год. Первоначально спектакли проходили в гимназическом театре, который имел специально оборудованный зал на 400 мест. Собственное здание театра было возведено в 1803 году на месте нынешнего.

Пожар 1842 года уничтожил его, а через три года началась закладка первого каменного здания театра. Новое красное кирпичное здание стояло на месте нынешнего сквера на площади Свободы. В ночь на 4 декабря 1874 года здание также сгорело. Стационарное здание Казанского театра, заново отстроенное в 1875 году, существовало до пожара 1919 года, после чего не восстанавливалось.

В 1934 году СНК ТАССР было принято постановление о создании в Казани Татарского государственного оперного театра. 17 июня 1939 года он открылся оперой Назиба Жиганова «Качкын».

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Максим Кокунин