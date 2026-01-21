Трамп настаивает на переговорах о приобретении Гренландии

Он указал на то, что без вмешательства США во время Второй мировой войны местное население могло бы говорить сейчас на немецком и японском языках

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой исторического решения о возвращении Гренландии Дании после Второй мировой войны, назвав его неразумным. На экономическом форуме в Давосе американский лидер озвучил ряд принципиальных положений относительно будущего статуса острова, сообщает RT.

По мнению Трампа, США необходимо незамедлительно начать переговоры о приобретении Гренландии. Президент подчеркнул стратегическое значение острова, отметив, что географически он является частью Северной Америки и представляет собой обширную территорию, требующую надежной защиты.

В своем выступлении Трамп напомнил об исторической роли США в судьбе Гренландии. Он указал на то, что после падения Дании под натиском Германии остров находился под американской защитой и без вмешательства США местное население могло бы говорить сейчас на немецком и японском языках.

Американский лидер выразил уважение как к народам Гренландии, так и к датчанам, однако настаивает на том, что обеспечить должный уровень безопасности острова способны только Штаты.

Ранее власти Гренландии начали подготовку к возможному вторжению США.

