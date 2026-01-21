В Казани ограничат движение на проспекте Победы

Частично закроют проезжую часть с 26 января до 12 марта

Фото: Реальное время

В Казани на проспекте Победы временно ограничат движение транспорта из-за работ по устройству приямков и прокладке газопровода, сообщает мэрия.

Для установки техники частично закроют проезжую часть в районе здания №159 с 09:00 до 13:00 26 и 27 января 2026 года в направлении ул. Аграрной.

Кроме того, на проезде у здания №159 введут длительное частичное ограничение движения с 09:00 26 января до 17:00 12 марта 2026 года.



Ариана Ранцева