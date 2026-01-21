Новости общества

04:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стив Уиткофф встретится с Путиным в четверг

14:55, 21.01.2026

На встрече обсудят гарантии безопасности Киеву и планы по завершению конфликта

Стив Уиткофф встретится с Путиным в четверг
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 22 января 2026 года, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована на завтра. В беседе с Bloomberg Уиткофф отметил, что за последние недели достигнут значительный прогресс по урегулированию ситуации на Украине.

На переговорах также будет присутствовать зять президента США Джаред Кушнер. Американская делегация планирует обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

Ранее «Реальное время» писало, что президента России Владимира Путина пригласили в «Совет мира».

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также