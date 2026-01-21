Стив Уиткофф встретится с Путиным в четверг

На встрече обсудят гарантии безопасности Киеву и планы по завершению конфликта

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 22 января 2026 года, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована на завтра. В беседе с Bloomberg Уиткофф отметил, что за последние недели достигнут значительный прогресс по урегулированию ситуации на Украине.

На переговорах также будет присутствовать зять президента США Джаред Кушнер. Американская делегация планирует обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

Ариана Ранцева