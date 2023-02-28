США обеспокоились данными о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву

США получают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи, оказываемой Украине, проводят их оценку, заявил генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч.



— Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать, — приводит «РИА Новости» его слова.

Американский лидер Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев 20 февраля заверил, что США совместно со странами-партнерами поставят вооруженным силам Украины не менее 700 танков. По его словам, коалиция стран-партнеров объединяет более 50 государств от Атлантического до Тихого океана.



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Маргарита Головатенко