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США обеспокоились данными о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву

18:58, 28.02.2023
США обеспокоились данными о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву
Фото: pxhere.com

США получают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи, оказываемой Украине, проводят их оценку, заявил генеральный инспектор американского Минобороны Роберт Сторч.

— Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать, — приводит «РИА Новости» его слова.

Американский лидер Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев 20 февраля заверил, что США совместно со странами-партнерами поставят вооруженным силам Украины не менее 700 танков. По его словам, коалиция стран-партнеров объединяет более 50 государств от Атлантического до Тихого океана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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